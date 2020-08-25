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Китаю не нужен российский газ. Но Россия намерена строить «Силу Сибири-2»

25 Августа 2020 1408 0 Экономика
Китаю не нужен российский газ. Но Россия намерена строить «Силу Сибири-2»

Китай отказался финансировать газопровод «Сила Сибири», который обошелся России в 1,1 трлн руб. После его запуска в январе 2020 года Пекин в порядке вежливости принял 1,57 млрд кубометров вместо оговоренных 5 млрд и остановил поставки за ненадобностью. На китайском рынке не оказалось места для российского газа в силу трубопроводных поставок из Центральной Азии, дешевого СПГ из Австралии, Катара и США, а также растущей собственной добычи. Но Россия одержима строительством «Силы Сибири-2» в Китай через Монголию. Вероятно, все дело в бизнесе на трубах, который освоила газовая монополия и дружественные первому лицу люди.

Еще одна труба в никуда

  • Глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с вице-премьером Монголии Янгугийном Содбаатаром и договорился создать совместную компанию, которая займется проектированием и прокладкой газопровода «Силы Сибири-2». Как сообщает агентство Montsame, российская монополия будет строить газопровод вместе с местной госкомпанией Erdenes Mongol.
  • Так Миллер строго выполняет поручение президента Владимира Путина прокладывать в Поднебесную «Силу Сибири-2». Поручение было дано в марте 2020 года, и уже в мае монополия приступила к проектно-изыскательским работам. Качать в Китай проектировщики планируют 50 млрд кубометов газа в год, если, конечно, их купят. Стоить напомнить, что «Силу Сибири» строили пять лет, мощность ее составляет в первый год всего чуть больше 9 млрд кубометров.
  • В июне глава «Газпрома» заявил, что увеличение мощностей «Силы Сибири», прокладка «Силы Сибири-2» и трубы с Сахалина позволят поставлять в Китай 130 млрд кубометров газа ежегодно. Идея «Газпрома» заключается в том, чтобы уравновесить два рынка – Европу и Китай. Тогда китайский рынок сможет компенсировать провалы на европейском направлении.
  • Самое удивительное, что Китай никто не спрашивает – нужна ему новая труба или нет. Сейчас у Пекина нет потребности в трубопроводном газе – в июне его импорт упал на 36%. Страна переходит на СПГ, поставки которого за год увеличились на 12%, а также увеличивает собственную добычу на 9,9%, до 94,96 млрд кубометров за полгода. Таким образом Китай уже может покрыть около 200 млрд кубометров из 400 млрд, которые ему необходимы, за счет своего газа, а за счет СПГ – еще 120-130 млрд.
  • Места для российского газа на китайском рынке попросту нет. За шесть месяцев 2020 года Китай купил у России всего 1,57 млрд кубометров вместо 5 млрд по контракту. Более того, в июне поставки почти свелись к нулю, а их основной объем пришелся на январь-февраль. По мере роста своей добычи у Китая отпадает потребность в импорте.
  • Даже если потребление в Китае будет расти и конфигурация рынка останется прежней, аналитики считают, что России потребуется минимум 15 лет, чтобы нарастить поставки до 130 млрд кубометров.
  • Последние события показывают – это крайне оптимистический прогноз. Однако российская газовая монополия последние 20 лет одержима строительством газопроводов. При этом срок их службы становится все меньше: «Турецкий поток» проработал с декабря 2019 года по июнь 2020-го, прежде чем Турция отказалась от российского газа. «Сила Сибири» – с января по июнь 2020-го.
  • Все дело не в поставках газа, а в укладке газопроводов. Рациональность заключается не в экономическом обосновании поставок, но в подрядах на поставку и монтаж труб. Прокладка газопроводов стала отдельным бизнесом, благодаря которому в России даже появился феномен самых богатых семей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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