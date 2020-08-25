Китаю не нужен российский газ. Но Россия намерена строить «Силу Сибири-2» 1408 0 Экономика

Китай отказался финансировать газопровод «Сила Сибири», который обошелся России в 1,1 трлн руб. После его запуска в январе 2020 года Пекин в порядке вежливости принял 1,57 млрд кубометров вместо оговоренных 5 млрд и остановил поставки за ненадобностью. На китайском рынке не оказалось места для российского газа в силу трубопроводных поставок из Центральной Азии, дешевого СПГ из Австралии, Катара и США, а также растущей собственной добычи. Но Россия одержима строительством «Силы Сибири-2» в Китай через Монголию. Вероятно, все дело в бизнесе на трубах, который освоила газовая монополия и дружественные первому лицу люди.