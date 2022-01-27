«Газпром» выполнил требование Германии для запуска «Северного потока-2» 162 0 Экономика

Российская газовая монополия выполнила ключевое требование Германии для сертификации и запуска газопровода «Северный поток-2». Оператор газопровода Nord Stream 2 AG – 100% дочернее предприятие «Газпрома» в Швейцарии – открыл собственную «дочку» в немецкой юрисдикции. Теперь компания может подать документы на сертификацию, которая по регламенту займет четыре месяца.