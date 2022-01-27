«Газпром» выполнил требование Германии для запуска «Северного потока-2»
27 Января 2022 162 0 Экономика
Российская газовая монополия выполнила ключевое требование Германии для сертификации и запуска газопровода «Северный поток-2». Оператор газопровода Nord Stream 2 AG – 100% дочернее предприятие «Газпрома» в Швейцарии – открыл собственную «дочку» в немецкой юрисдикции. Теперь компания может подать документы на сертификацию, которая по регламенту займет четыре месяца.
Большой шаг к запуску «Северного потока-2»
- Дочерняя структура «Газпрома» Nord Stream 2 AG открыла свою «дочку» на территории Германии для подачи документов на сертификацию «Северного потока-2», сообщается на сайте проекта. Компания получила символическое название Gas for Europe Gmbh («Газ для Европы»). Сам газопровод был завершен в сентябре 2021 года и еще тогда Nord Stream 2 AG, которую «Газпром» представляет как независимую от себя структуру, отправила заявку на сертификацию.
- Но Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку в ноябре, потребовав зарегистрировать оператора газопровода в немецкой юрисдикции. Это позволит властям Германии контролировать финансовые потоки, которые в противном случае уходили бы в Швейцарию и были бы для них непрозрачны. Регистрация в Германии оператора стала главным условием для запуска «Северного потока-2».
- «Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрвого участка газопровода, который расположен в германских территориальных водах, а также площадки береговых объектов в Любмине в качестве независимого оператора транспортной системы», – заявили в Nord Stream 2 AG. Головной офис новой структуры расположится в немецком городе Шверин.
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- Этот шаг «Газпрома» позволит возобновить сертификацию «Северного потока-2», которая продлится четыре месяца. Также четыре месяца потребуется для одобрения запуска газопровода со стороны Еврокомиссии. Нерешенным вопросом остается размер мощностей, которым сможет пользоваться «Газпрома». Согласно антимонопольному законодательству, «Газпром» как владелец инфраструктуры и поставщик газа не может использовать 100% мощностей. 50% он должен отдавать независимым от него поставщикам. Но в России действует экспортная монополия. Поэтому «Газпром» представляет Nord Stream 2 AG как независимого от себя оператора «Северного потока-2».
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