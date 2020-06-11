ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах» 417 0 Экономика img_copyright

Валютные доходы России от экспорта сырья снижаются рекордными темпами, но отток капитала только ускоряется. В мае частные инвесторы и компании вывезли из страны 9,6 млрд долларов. По сравнению с апрелем отток усилился на 39% и почти в два раза в отношении марта и февраля. Поскольку Центробанк распродает доллары из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита валютной выручки, средства из резервного фонда подпитывают отток и сразу вывозятся из страны.