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ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»

11 Июня 2020 417 0 Экономика
ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»
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Валютные доходы России от экспорта сырья снижаются рекордными темпами, но отток капитала только ускоряется. В мае частные инвесторы и компании вывезли из страны 9,6 млрд долларов. По сравнению с апрелем отток усилился на 39% и почти в два раза в отношении марта и февраля. Поскольку Центробанк распродает доллары из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита валютной выручки, средства из резервного фонда подпитывают отток и сразу вывозятся из страны.

«Паркуют прибыль в офшорах»

  • За пять месяцев 2020 года отток капитала из России составил 33,5 млрд долларов, что на четверть больше показателя за весь прошлый год (26,7 млрд долларов). В мае вывоз капитала усилился до 9,6 млрд долларов, прибавив 39% к апрелю, когда было вывезено 6,9 млрд долларов. В свою очередь апрель побил рекорд марта (4,3 млрд) и февраля (5,3 млрд). Это следует из оперативной статистики Центробанка по платежному балансу.
  • В 2020 году из России вывозят больше, чем страна зарабатывает на внешней торговле: разница между валютными потоками в страну и из нее составила всего 28,9 млрд долларов за пять месяцев, что на 34% меньше, чем в 2019 году. В мае в страну пришли 5,1 млрд долларов, а вывезли – почти 10 млрд долларов.
  • Валюта из Фонда национального благосостояния (ФНБ) сегодня не только компенсирует выпадающие нефтегазовые доходы и долларовую выручку, но и финансирует отток капитала. В мае ЦБ распродал 5,1 млрд долларов из золотовалютных резервов. С середины марта ЦБ продал 3,6 млрд долларов из ФНБ и 4,3 млрд долларов из своих резервов на Московской бирже. Деньги пошли на поддержку федерального бюджета и курса рубля.
  • Укрепление рубля на 15% сопровождается рекордным оттоком капитала – финансовые игроки распродают рубли и вывозят из страны валюту из ее резервов. В этом напрямую участвуют российские банки, ставшие основным каналом вывоза валюты из России. Иностранные инвесторы за пять месяцев увеличили вложения в госдолг страны на 0,7 млрд долларов, то есть валюту принесли.
  • Выводят из России капиталы и госкопорации, а также физлица, размещающие средства за рубежом. В виде «прямых инвестиций» за границу Россия ежегодно теряет 30 млрд долларов. Олигархический госкапитализм выкачивает все соки из страны и «паркует прибыль в офшорах».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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