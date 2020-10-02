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Еще четыре «Северных потока» предложили построить России
2 Октября 2020 1341 0 Экономика
Россия с конца 2019 года не может достроить «Северный поток-2», который потерял поддержку Германии и может подвергнуться дополнительным санкциям США, а стране уже предлагают проложить еще четыре ветки трубопровода. Правда, идея не предполагает, что по трубам пойдет газ, Россия к 2050 году должна будет наладить поставку по «Северным потокам» нового топлива – водорода.
Трубопроводы для водорода
- В Институте Европы Российской Академии наук убеждены: «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции США. Но стране необходимо смотреть на перспективу и заложить возможность строительства дополнительных четырех веток трубопровода. С такой идеей на онлайн-конференции МИА «Россия сегодня» выступил директор Института Европы РАН Владислав Белов.
- Европе понадобятся российские трубопроводы, если она собирается реализовать план по полному отказу от углеводородного топлива к 2050 году. Поэтому и газотрубопроводная система Украины, и «Северные потоки» в долгосрочной перспективе будут использоваться для поставок водорода. При этом, по словам Белова, водород уже сейчас может подмешиваться в российский газ.
- Россия может поставлять в Европу голубой и бирюзовый водород – топливо, добываемое из невозобновляемых источников энергии. Что же касается зеленого водорода, который производится с помощью электролизеров и возобновляемых источников, то Европа, по мнению российского академика, не сможет обеспечить себя им в будущем.
- Поэтому России есть смысл строить «и пятую, и шестую ветки» «Северного потока». «Потому что технически это обосновано и речь идет уже о другом газе», – заявил Белов.
- Евросоюз полностью откажется от ископаемых источников энергии и перейдет на водород к 2050 году. В июле Еврокомиссия приняла соответствующую стратегию, которая поможет ЕС добиться «климатической нейтральности». Для этого на всем пространстве ЕС будет создан единый энергорынок и произведена диверсификация поставщиков, а после будет запущено массовое производство чистого водорода. Всех поставщиков нефти и газа, включая Россию, Еврокомиссия оповестила о своем намерении.
- Решение ЕС для России означает слом экономической модели, на которую страна перешла при Брежневе в 1970-х годах и до сих пор не может выйти из экономического застоя. Суть экономики России примитивна – необработанное сырье вывозится за рубеж, а на вырученную твердую валюту закупается импорт. Так, например, пандемия коронавируса нанесла России меньший ущерб, чем падение цен на нефть, поскольку 60% экспорта обеспечивают сырая нефть, нефтепродукты и природный газ. При этом на Европу приходится 30% поставок нефти и 40% газа. В новом укладе Россия стремится занять свою нишу и сменить нефть и газ на водород, чтобы остаться сырьевым придатком Европы.
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