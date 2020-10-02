Еще четыре «Северных потока» предложили построить России 1341 0 Экономика

Россия с конца 2019 года не может достроить «Северный поток-2», который потерял поддержку Германии и может подвергнуться дополнительным санкциям США, а стране уже предлагают проложить еще четыре ветки трубопровода. Правда, идея не предполагает, что по трубам пойдет газ, Россия к 2050 году должна будет наладить поставку по «Северным потокам» нового топлива – водорода.