Эрдоган загнал Путина в угол и создал угрозу для России 2567 3 Политика

Президент Турции Реджеп Эрдоган разжигает по периметру России конфликты, которые не только бьют по интересам страны, но и создают для нее внутреннюю угрозу. Он подтолкнул Азербайджан к войне в Нагорном Карабахе, пообещал поддержать целостность Украины новейшими беспилотниками и публично заявил своему «партнеру» в Кремле: «Турция не признавала и не признает аннексии Крыма». Подобную дерзость Эрдоган может себе позволить: стратегическим просчетом Владимира Путина было тянуть газовую инфраструктуру через Турцию и делать из недружественной страны «южные энергетические ворота» в Евросоюз. Путин рассчитывал поставить Турцию в зависимость от российского газа, но получилось все ровно наоборот. Теперь любой резкий шаг Кремля обнулит вложения на десятки миллиардов долларов, и Москва вынуждена договариваться и уступать новому турецкому «султану».