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Эрдоган загнал Путина в угол и создал угрозу для России

18 Октября 2020 2567 3 Политика
Эрдоган загнал Путина в угол и создал угрозу для России

Президент Турции Реджеп Эрдоган разжигает по периметру России конфликты, которые не только бьют по интересам страны, но и создают для нее внутреннюю угрозу. Он подтолкнул Азербайджан к войне в Нагорном Карабахе, пообещал поддержать целостность Украины новейшими беспилотниками и публично заявил своему «партнеру» в Кремле: «Турция не признавала и не признает аннексии Крыма». Подобную дерзость Эрдоган может себе позволить: стратегическим просчетом Владимира Путина было тянуть газовую инфраструктуру через Турцию и делать из недружественной страны «южные энергетические ворота» в Евросоюз. Путин рассчитывал поставить Турцию в зависимость от российского газа, но получилось все ровно наоборот. Теперь любой резкий шаг Кремля обнулит вложения на десятки миллиардов долларов, и Москва вынуждена договариваться и уступать новому турецкому «султану».

Эрдоган переиграл Путина на всех направлениях

  • Когда Россия затевала строительство «Южного потока», позднее переименованного в «Турецкий», многие эксперты говорили о том, что России не стоит делать ставку на Турцию в качестве транзитной страны для российского газа. Политологи и отраслевые эксперты подчеркивали – рисков для экспорта газа в Европу через Турцию будет гораздо больше, чем через Украину. Но российская власть не прислушалась.
  • Не прошло и полугода после запуска долгожданного «Турецкого потока», как Эрдоган показал свою вероломность. Турция остановила «Голубой поток» и «Турецкий поток» в мае и июне 2020 года. В результате этого импорт российского газа в страну остановился на отметке 4,7 млрд кубометров – это на 41% меньше, чем за первые шесть месяцев 2019 года.
  • Следующим шагом турецкое руководство через Болгарию решило затянуть завершение «Турецкого потока», чтобы Россия не смогла поставлять газ непосредственно в ЕС и все «потоки» заканчивались в Турции. Предусмотрели в Анкаре и то, что контракты с «Газпромом» закончатся в 2021 году, а значит, есть возможность существенно сбить цену. Более того, турецкие бурильщики нашли крупное месторождение газа в Черном море. Сначала его объемы оценивались в 320 млрд кубометров, но через время Эрдоган объявил об увеличении запасов до 405 млрд и начале разработки в 2023 году.
  • Параллельно с этим Турция сменила ключевого поставщика газа в страны – вместо России им стал Азербайджан, с которым турки, по их собственным заявлениям, «один народ». Полноценный запуск TANAP-TAP – Транс-Анатолийского и Транс-Адриатического газопроводов от азербайджанского месторождения «Шах Дениз» через Турцию в Евросоюз дал возможность Эрдогану избавиться от газовой привязки к России. Более того, он повысил свой статус игрока – теперь он подает Турцию в качестве страны, которая поможет Евросоюзу снизить зависимость от России и Норвегии.
  • Все это бьет по российскому газу как геополитическому оружию. Кремль лишается способа навязывать свои условия и сам попадает в зависимость от транзитных стран – Украины, Белоруссии, а теперь и Турции. Именно эти страны могут контролировать финансовые потоки, и Турция вряд ли пренебрежет подобной возможностью, когда ей это будет нужно.
  • Также Турция поступила и с российской нефтью – крупнейший нефтеперерабатывающий завод в стране STAR отказался покупать топливо в России. Закупки переключены на арабские страны, а Москва лишена привычных для нее рычагов влияния на турецкую политику. Это, в конечном счете, и развязало Эрдогану руки, который, отреагировал на дестабилизацию Белоруссии и Киргизи, и сразу же начал наступлением по всем фронтам.
  • С его подачи с новой силой разгорелся конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Он буквально парализовал Россию: Путин не может поддержать Армению, поскольку тогда он окончательно отдаст Азербайджан под крыло Турции. Не может он и поддержать Азербайджан, так как тогда Армения уйдет на Запад. Не в состоянии Путин и остановить Турцию – от нее зависит будущее газовых потоков России.
  • Тем временем Эрдоган усиливает напор на Кремль: в Азербайджане, прямо на границе с Дагестаном, он создает базу диверсионной борьбы с привлечением сирийских боевиков. Это основа для террористического шантажа России, говорят эксперты. Более того, он подписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о совместном производстве беспилотников и обещает ему азербайджанский газ.
  • России нечем ответить на турецкие беспилотники, которые выпускаются на основе технологий британской фирмы EDO MBM. Военные дроны Турции – одни из лучших в мире и делают турецкую армию армией XXI века. Особенно отчетливо это видно сейчас в Нагорном Карабахе, где Азербайджан использует турецкие беспилотники, а Армения пользуется российской военной техникой. Точно так же может выглядеть конфликт на Донбассе в самое ближайшее время.
  • Но при этом Турция еще и единственный член НАТО, сумевший заполучить последнюю российскую разработку – зенитные ракетные системы С-400. Турецкая армия успешно испытала их 16 октября и овладела «секретной» технологией России. В «Рособоронэкспорте» отказались от комментариев по этой теме, поскольку это было «оскорблением международного статуса страны», подчеркнули эксперту. Однако Эрдоган знает, что делает – он посылает еще один сигнал Путину о своем превосходстве и давит на болевые точки России. Россия в ответ надавить не может – стране нечего противопоставить Турции ни на одном из фронтов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:04 0 1
анатолий урбан:

Пора этого тюрка в угол по-настоящему ставить и не жалеть тварь дрожащую...

11:38 2 1
саша крик:

...шняга голимая. Путина...."загнать в угол"?! ...автор,ты на какой планете проживаешь,для кого такой бред пишешь...? "...Уважаемый редактор! Может, лучше - про реактор? Про любимый лунный трактор?! Ведь нельзя же! – год подряд: То тарелками пугают – Дескать, подлые летают; То у вас собаки лают, То руины – говорят!.."

11:33 2 1
Вася:

Сдаёмся! Страшилка супер, пиши ещё )

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