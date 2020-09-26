Доллары закончились у российских банков. Рубль в опасности 1354 1 Экономика

У российских банков закончилась свободная валюта – на начало сентября кредитные организации должны были клиентам на 3,5 млрд долларов больше, чем находилось в их резервах. Из этого следует, что у банков нет наличных долларов в достаточном количестве, и они не смогут расплатиться со всеми клиентами, если те разом предъявят требования о возврате валютных депозитов. Все это происходит на фоне девальвации рубля на 3 руб. к доллару за неделю.