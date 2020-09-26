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Доллары закончились у российских банков. Рубль в опасности

26 Сентября 2020 1354 1 Экономика
Доллары закончились у российских банков. Рубль в опасности

У российских банков закончилась свободная валюта – на начало сентября кредитные организации должны были клиентам на 3,5 млрд долларов больше, чем находилось в их резервах. Из этого следует, что у банков нет наличных долларов в достаточном количестве, и они не смогут расплатиться со всеми клиентами, если те разом предъявят требования о возврате валютных депозитов. Все это происходит на фоне девальвации рубля на 3 руб. к доллару за неделю.

Доллары в России закончились

  • Российские банки потратили все свои валютные резервы и ушли в минус по запасам долларов – они должны россиянам на 3,5 млрд долларов больше, чем у них есть в запасе. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка. Валютные резервы банков выступают скрытой «подушкой безопасности» для финансовой системы и помогают стабилизировать рубль, но на начало сентября эта «подушка» была полностью проедена.
  • Банки вступили в 2020 год с запасов в 15 млрд долларов свободных средств, однако уже в апреле их пришлось активно тратить, поскольку Россия столкнулась с падением цен на нефть почти до нуля и сокращением валютной выручки более чем в три раза.
  • После такого шока банки стали распродавать золотые запасы примерно на 1,5 млрд долларов в месяц, а в июне и июле им пришлось закрыть иностранные корреспондентские счета и снять с них 11 млрд долларов. В августе даже произошел перелом и у банков появились свободные 600 млн долларов, но клиенты забрали валюту на 2,9 млрд долларов и снова вернули ситуацию валютного голода.
  • Несмотря на сложности с валютой, банки продолжают выдавать большое количество валютных кредитов – за июль-август они направили на эти цели 4,9 млрд долларов. Аналитики отмечают, что это нетипично в принципе, а в текущем положении – более чем странно. Не исключено, что заемщиками выступают крупные монополии и госкомпании.
  • Дефицит долларов у банков будет влиять на дальнейшее ослабление рубля, который уже девальвировался на 25% с начала года и установил антирекорд с 2014 года. Рубль падает при стабильных ценах на нефть, потому что отток капитала из России бьет рекорды, а Центробанк и коммерческие банки не могут удовлетворить повышенный спрос на валюту.
  • Центробанк урезал поддержку рубля до продажи валюты на 2,5 млрд руб. в сутки, хотя в апреле продавал по 20 млрд. В августе торговый баланс России сошелся с минусом в 1,3 млрд долларов – настолько расходы на импорт превысили доходы от экспорта. Банку России пришлось занять 1,4 млрд долларов, чтобы выправить баланс.
  • Однако ослабление рубля выгодно правительству России, которому нужно закрывать дефицит в 4,7 трлн руб. из-за падения цен на нефть. От ослабления рубля на 1 руб. по отношению к доллару бюджет получает 120-140 млрд руб. А при текущей стоимости нефти и объеме экспорта справедливый курс доллара должен равняться 100 руб. за доллар. Это и определит дальнейшую траекторию российской валюты.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:59 2 0
Григорьев А.И.:

Пусть сдохнут. Все разом. Особенно ГРЕФ-банк

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