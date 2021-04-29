«Даже стольника не будет». Путину назвали завышенные зарплаты медиков 394 0 Экономика

Президенту Владимиру Путину назвали не соответствующие действительности зарплаты медицинских сотрудников во время его посещения города Пушкин под Санкт-Петербургом. Об этом заявила председатель профсоюза медработников «Действие» в Петербурге Виктория Михеева, передает «Росбалт». По ее словам, заявление о зарплатах под камеры для новостей было «игрой на публику». Власти хотят показать, что все хорошо. Однако «прекрасного ничего нет», заявили в профсоюзе и потребовали повышения реальных зарплат медработников.