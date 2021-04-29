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«Даже стольника не будет». Путину назвали завышенные зарплаты медиков

29 Апреля 2021 394 0 Экономика
«Даже стольника не будет». Путину назвали завышенные зарплаты медиков

Президенту Владимиру Путину назвали не соответствующие действительности зарплаты медицинских сотрудников во время его посещения города Пушкин под Санкт-Петербургом. Об этом заявила председатель профсоюза медработников «Действие» в Петербурге Виктория Михеева, передает «Росбалт». По ее словам, заявление о зарплатах под камеры для новостей было «игрой на публику». Власти хотят показать, что все хорошо. Однако «прекрасного ничего нет», заявили в профсоюзе и потребовали повышения реальных зарплат медработников.

Путин не встретился с настоящими зарплатами

  • Президент Путин приехал осмотреть новое здание скорой помощи в городе Пушкин под Санкт-Петербургом 28 апреля. Эту поездку широко освещал «Первый канал», чтобы показать россиянам, как хорошо зарабатывают в стране медики. Главу государства во время визита сопровождал реаниматолог Виктор Руцкой. Он много говорил об оборудовании и затронул тему зарплаты, в том числе «ковидных» выплат.
  • Путин спросил у реаниматолога: «Заработная плата у вас какая? С учетом надбавок». Сначала врач попытался уйти от прямого ответа: «Надбавки, я вам скажу, очень помогают. Не о чем не беспокоюсь. Работаешь – получаешь». Но «пролетарский» ответ не устроил Путина, он хотел знать точную цифру. «В среднем у меня не меньше 170 тыс. руб. выходит. У фельдшера немного меньше», – сдался врач.
  • Председатель петербургской ячейки профсоюза медработников «Действие» Виктория Михеева не поверила словам врача. По ее словам, которые приводит «Росбалт», медики должны «нормально повкалывать», чтобы получить хотя бы 60% озвученной суммы. Михеева считает, что реаниматолог просто не уточнил, «на сколько ставок они работают».
  • Так, например, по данным профсоюза, зарплата фельдшера на ставку «даже 100 тыс. не достигнет, около 50 тыс.». При стаже и категории можно получать «в районе 70 тыс. максимум». «Но 170 тыс. все равно не выйдет. Даже стольника не будет», – заявила Михеева, учтя «ковидные» выплаты. Здесь надо отметить, что выплаты составляют от 25 до 80 тыс. руб. При зарплате в 70 тыс. даже с максимальной надбавкой в 80 тыс. 170 тыс. не получается.

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  • Сцена с зарплатой была «игрой на публику», говорит специалист. Она понадобилась, чтобы показать – все хорошо, но «прекрасного ничего нет». Профсоюз в очередной раз призвал повысить реальные зарплаты медработникам и привязать их к средней зарплате по стране. Она, по данным Росстата, составляет около 51 тыс. руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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