Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов 1333 1 Экономика

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс оправился от коронавируса и выступил на стратегической сессии Центробанка, на которой обсуждался доклад, посвященный развитию альтернативных механизмов инвестирования, в частности прямых инвестиций и краудфандинга. Чубайс заявил, что без денег негосударственных пенсионных фондов венчурный рынок в России можно сравнить с бассейном без воды.