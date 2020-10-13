Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
13 ОКТ, 20:21 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

13 ОКТ, 20:21 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов

13 Октября 2020 1333 1 Экономика
Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс оправился от коронавируса и выступил на стратегической сессии Центробанка, на которой обсуждался доклад, посвященный развитию альтернативных механизмов инвестирования, в частности прямых инвестиций и краудфандинга. Чубайс заявил, что без денег негосударственных пенсионных фондов венчурный рынок в России можно сравнить с бассейном без воды.

Пенсионные накопления пустить на нанотехнологии

  • Глава «Роснано» считает необходимым пускать средства НПФ на венчурные проекты в качестве инвестиций. Без этих средств индустрия останется «бассейном без воды». «Воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет», – цитирует Чубайса «Прайм».
  • По его словам, НПФ – это «единственный реалистичный способ» сдвинуть проблему «с мертвой точки». Однако до сих пор Центробанк запрещал вкладывать пенсионные накопления в ненадежные проекты. «До этого было "нет" в течение примерно лет восьми», – пожаловался Чубайс. Но теперь ЦБ говорит «да, но». «Это очень важно, это основа», – сказал глава «Роснано».
  • Центробанк предложил НПФ возможность размещать средства пенсионных резервов, которые сформированы за счет добровольных пенсионных взносов работодателей и работников, в инвестиционные товарищества. Товарищества, в свою очередь, будут сторонами договора в такого рода инвестиционных проектах.
  • Серьезно о получении НПФ права на венчурные инвестиции в России заговорили в 2018 году, а в апреле 2020 года премьер Мишустин поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития рассмотреть вопрос инвестирования пенсионных накоплений НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.
  • Корпорация «Роснано», которую возглавляет Чубайс, была образована в 2011 году на основе «Российской корпорации нанотехнологий», существующей с 2007 года. За время работы корпорация получила из бюджета 400 млрд руб. (16 млрд долларов) из бюджета России. Ни один проект корпорации не окупил вложенные в нее средства.
  • За пенсионные деньги россиян между государственными монополиями и корпорациями разворачивается настоящая борьба. РЖД уже заняли 20 млрд руб. пенсионных накоплений под «вечные» облигации, срок погашения долга по которым не установлен и освобождает заемщика от необходимости его выплачивать. Еще 150 млрд руб. «навечно» собирается занять «Газпром».
  • Также правительство с 2014 года замораживает пенсионные накопления россиян и продлило заморозку до 2023 года. Изъятые 669,3 млрд руб. средств россиян пойдут на покрытие дефицита пенсионного фонда. Но борьба за пенсии россиян продолжается.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
19:48 0 0
Мишутка и Медвед:

Полностью поддерживаю Анатолия Борисовича! Я бы вообще весь пенсионный фонд ему отдал. Только благодаря Чубайсу в России появился такой успешный проект как "Роснано" и "Сколково". Как он и обещал русские суперсовременные технологии уже заполонили весь мир от США до Австралии. Просто их пока еще никто не видел, потому что они "нано". Россия фперед! АРЯЯЯЯ!

Статьи

Долларов нет. Российские банки страдают от дефицита валюты

Долларов нет. Российские банки страдают от дефицита валюты
Экономика

Олигархи больше не сбегут на Кипр

Олигархи больше не сбегут на Кипр
Экономика

«Властям придется опять закрывать людей». Россию ждет частичный карантин

«Властям придется опять закрывать людей». Россию ждет частичный карантин
Политика 3

Путин назначил Медведева защитником России от инфекций

Путин назначил Медведева защитником России от инфекций
Политика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей

Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей

Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане

Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане

Новости дня

18:23 Лавров: Россия может прекратить диалог с ЕС Лавров: Россия может прекратить диалог с ЕС
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:26 ГД: ультиматум Тихановской является политическим терроризмом ГД: ультиматум Тихановской является политическим терроризмом
16:59 Минздрав: коечный фонд под COVID-19 почти полностью заполнен Минздрав: коечный фонд под COVID-19 почти полностью заполнен
16:35 ЦБ планирует внедрить в России цифровой рубль ЦБ планирует внедрить в России цифровой рубль
16:34 Родителям школьников, оказавшихся на карантине, могут назначить пособие Родителям школьников, оказавшихся на карантине, могут назначить пособие
15:43 В России предложили ввести налог на бездетность В России предложили ввести налог на бездетность
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:58 Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум" Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум"

Узнай, страна!

18:10 Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17:45 Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане
17:05 Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии
12 ОКТ, 18:44 Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря
12 ОКТ, 12:38 Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино
12 ОКТ, 12:09 В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
09 ОКТ, 17:32 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство?
09 ОКТ, 16:12 Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые
09 ОКТ, 15:50 Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала
08 ОКТ, 17:38 Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter