Капитал страны
ENGLISH
13 ОКТ, 20:21 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Чубайс требует пенсии россиян для своих нанопроектов
13 Октября 2020 1333 1 Экономика
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс оправился от коронавируса и выступил на стратегической сессии Центробанка, на которой обсуждался доклад, посвященный развитию альтернативных механизмов инвестирования, в частности прямых инвестиций и краудфандинга. Чубайс заявил, что без денег негосударственных пенсионных фондов венчурный рынок в России можно сравнить с бассейном без воды.
Пенсионные накопления пустить на нанотехнологии
- Глава «Роснано» считает необходимым пускать средства НПФ на венчурные проекты в качестве инвестиций. Без этих средств индустрия останется «бассейном без воды». «Воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет», – цитирует Чубайса «Прайм».
- По его словам, НПФ – это «единственный реалистичный способ» сдвинуть проблему «с мертвой точки». Однако до сих пор Центробанк запрещал вкладывать пенсионные накопления в ненадежные проекты. «До этого было "нет" в течение примерно лет восьми», – пожаловался Чубайс. Но теперь ЦБ говорит «да, но». «Это очень важно, это основа», – сказал глава «Роснано».
- Центробанк предложил НПФ возможность размещать средства пенсионных резервов, которые сформированы за счет добровольных пенсионных взносов работодателей и работников, в инвестиционные товарищества. Товарищества, в свою очередь, будут сторонами договора в такого рода инвестиционных проектах.
- Серьезно о получении НПФ права на венчурные инвестиции в России заговорили в 2018 году, а в апреле 2020 года премьер Мишустин поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития рассмотреть вопрос инвестирования пенсионных накоплений НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.
- Корпорация «Роснано», которую возглавляет Чубайс, была образована в 2011 году на основе «Российской корпорации нанотехнологий», существующей с 2007 года. За время работы корпорация получила из бюджета 400 млрд руб. (16 млрд долларов) из бюджета России. Ни один проект корпорации не окупил вложенные в нее средства.
- За пенсионные деньги россиян между государственными монополиями и корпорациями разворачивается настоящая борьба. РЖД уже заняли 20 млрд руб. пенсионных накоплений под «вечные» облигации, срок погашения долга по которым не установлен и освобождает заемщика от необходимости его выплачивать. Еще 150 млрд руб. «навечно» собирается занять «Газпром».
- Также правительство с 2014 года замораживает пенсионные накопления россиян и продлило заморозку до 2023 года. Изъятые 669,3 млрд руб. средств россиян пойдут на покрытие дефицита пенсионного фонда. Но борьба за пенсии россиян продолжается.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
17:45 Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане
17:05 Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии
12 ОКТ, 18:44 Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря
12 ОКТ, 12:38 Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино
12 ОКТ, 12:09 В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса
09 ОКТ, 17:32 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство?
09 ОКТ, 16:12 Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые
09 ОКТ, 15:50 Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала
Написать комментарий
Полностью поддерживаю Анатолия Борисовича! Я бы вообще весь пенсионный фонд ему отдал. Только благодаря Чубайсу в России появился такой успешный проект как "Роснано" и "Сколково". Как он и обещал русские суперсовременные технологии уже заполонили весь мир от США до Австралии. Просто их пока еще никто не видел, потому что они "нано". Россия фперед! АРЯЯЯЯ!