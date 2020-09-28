«Газпром» займет навечно у россиян 150 млрд рублей 1180 2 Экономика

Российская газовая монополия собирается продать государственным банкам «вечные» облигации на сумму в 150 млрд руб. Госбанки пустят на покупку облигаций вклады россиян, которые держат на счетах 32 трлн руб. Несмотря на то, что облигации будут официально продаваться под газификацию России, в действительности они пойдут на покрытие дыры в бюджете монополии, достигшей в первом полугодии 307 млрд руб.