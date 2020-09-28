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«Газпром» займет навечно у россиян 150 млрд рублей
28 Сентября 2020 1180 2 Экономика
Российская газовая монополия собирается продать государственным банкам «вечные» облигации на сумму в 150 млрд руб. Госбанки пустят на покупку облигаций вклады россиян, которые держат на счетах 32 трлн руб. Несмотря на то, что облигации будут официально продаваться под газификацию России, в действительности они пойдут на покрытие дыры в бюджете монополии, достигшей в первом полугодии 307 млрд руб.
Монополии дошли до «вечных» кредитов
- «Национальное достояние» России возьмет в долг 150 млрд руб. без срока погашения. Программу вечных облигаций готовит дочка монополии «Газпром Капитал», сообщает Интерфакс. Деньги будут привлечены на 100 лет и пойдут, согласно проспекту, на финансирование газификации страны, которую президент Владимир Путин поручил завершить к 2030 году.
- Для монополии это новый опыт, поскольку даже долгов в рублях у нее не так уж много – 5 выпусков облигаций на 70 млрд руб. и 10 выпусков на 120 млрд. Общий же долг монополии по итогам первого полугодия 2020 года достигал 4,442 трлн руб. в иностранной валюте (в связи с девальвацией рубля долг должен был вырасти на 12-15%).
- Активно занимать монополии понадобилось в текущем году, когда экспорт газа обрушился почти на 40%. Компания дважды занимала и оформила кредитов на 3 млрд долларов, 1 млрд евро и еще один займ на 608 млн евро. Это не сильно помогло – монополия слишком много тратила на стройки и в итоге за первые шесть месяцев 2020 года потратила на 307 млрд руб. больше, чем заработала.
- Занимать «навечно» у российских банков деньги россиян монополии понадобилось по двум причинам. Во-первых, чиновники правительства решили, что это идеальный вариант избежать субсидий из бюджета – «вечные» облигации не увеличивают долг в финансовой отчетности, что дает возможность занимать еще под меньший процент. Во-вторых, как говорят специалисты, при отсутствии конкретных сроков погашения кредита возвращать его становится необязательным.
- Первым технологию «вечных» облигаций опробовали РЖД, которые получили 20 млрд руб. пенсионных накоплений россиян. Газовая монополия рассчитывает на большую сумму и потратит ее, скорее всего, на неотложные обязательства, к примеру, зарплаты.
- Всего же госбанки обладают свободными 700 млрд руб., которые они могут предоставить госкомпаниям «навечно». Эксперты допускают, что когда эта сумма будет исчерпана, ЦБ добавит «вечные» облигации в ломбардный список и банки смогут закладывать их у регулятора и получать живые деньги. Таким образом, монополии будут вытаскивать за счет «печатного станка» со всеми вытекающими последствиями для рубля, которые и без того испытывает колоссальное давление.
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