На пенсиях россиян власти сэкономят 670 млрд рублей 1124 0 Экономика

Правительство продлило заморозку пенсионных накоплений россиян до 2023 года, чтобы сэкономить на выплатах 669,3 млрд руб. За счет накопительной компоненты в следующие три года будет финансироваться солидарная часть пенсии. Но прав россиян это не нарушит и не повлечет социально-экономических последствий, заверяют власти.