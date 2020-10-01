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На пенсиях россиян власти сэкономят 670 млрд рублей

1 Октября 2020 1124 0 Экономика
На пенсиях россиян власти сэкономят 670 млрд рублей

Правительство продлило заморозку пенсионных накоплений россиян до 2023 года, чтобы сэкономить на выплатах 669,3 млрд руб. За счет накопительной компоненты в следующие три года будет финансироваться солидарная часть пенсии. Но прав россиян это не нарушит и не повлечет социально-экономических последствий, заверяют власти.

Экономия на пенсиях в кризис

  • В кризисном 2014 году правительство России впервые заморозило накопительную часть пенсий граждан. Временная мера, как все временное, стала постоянной – власти предложили Госдуме законодательно оформить продление заморозки до 2023 года. К этому моменту пенсии будут находиться в замороженном состоянии 9 лет.
  • «Мораторий на использование накоплений» – так официально называет законопроект, который подготовило правительство. Он предполагает, что 22% от зарплаты работника, которые работодатель отчисляет в Пенсионный фонд, будут уходить на текущие выплаты пенсионерам.
  • Из этих 22% накопительная компонента составляет 6% и не должна идти на солидарную выплату пенсионных пособий. За счет этих 6% должны формироваться индивидуальные накопления для выплат в старости.
  • Но правительство отнимает эти 6% у россиян и пускает на выплату текущих пенсий. Это необходимо Минфину, чтобы сэкономить на трансфератах Пенсионному фонду, который получает 40% своих доходов из федерального бюджета. В документе так и говорится: заморозка позволит «значительно уменьшить» трансферт на покрытие дефицита ПФР. В следующие три года за счет пенсионных накоплений граждан бюджет сохранит 669,3 млрд руб., большая часть из которых уйдет на секретные статьи и финансирование силовиков.
  • На 9 лет лишив россиян пенсионных накоплений, власти утверждают в пояснительной записке к законопроекту, что их действия не уменьшают объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования и не повлекут «негативных социально-экономических финансовых и иных последствий». Видимо, подразумевается, что россияне не будут выступать против и снова промолчат в ответ на произвол властей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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