Центробанк попал под санкции США. Байден запретил кредитовать его в рублях и долларах
15 Апреля 2021 116 0 Экономика
Президент США Джо Байден ввел санкции против суверенного долга России и запретил кредитовать Центробанк в рублях и валюте. Новый пакет санкций призван заставить Россию заплатить за «действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и национальных интересов США», отмечается в заявлении Белого дома. Более того, Байден обвинил Россию в кибератаках и «транснациональной коррупции» и в связи с угрозой, исходящей от Москвы, объявил чрезвычайное положение.
Под раздачу попали все
- С 14 июня начнут действовать новые санкции США против России. Как говорится в заявлении Белого дома, они затронут суверенный долг России в национальной валюте. В частности, облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает Минфин, чтобы финансировать дефицит бюджета, будет запрещено покупать американским инвесторам (в действительности все остальные тоже не будут этого делать из-за рисков).
- Мера затронет первичный рынок – иностранцы не смогут купить новые выпуски долговых обязательств, но на вторичном рынке покупать их никто не запрещает. Поэтому Сбербанк и ВТБ, которые скупают госдолг с осени прошлого года и вложили в него уже около 3 трлн руб., теоретически смогут продавать облигации иностранцам.
- Помимо этого США запретили кредитовать Центробанк (Банк России) в рублях и валюте. Нельзя предоставлять займы и находящемуся под управлением Минфина Фонду национального благосостояния. Интересно, что ни Центробанк, ни ФНБ не выходили на рынок заимствований, а общие золотовалютные резервы ЦБ достигают 573,3 млрд долларов.
- Дополнительно к этому Вашингтон добавил в черные списки 16 физических лиц и 16 структуры, которые якобы пытались влиять на выборы президента США в 2020 году и выслали 10 дипломатов, связанных со спецслужбами. Более того, под санкции попали 6 российских компаний, чьи активы будут заморожены, а транзакции с ними – запрещены. Это Технополис «ЭРА», АО «Пасит», Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств безопасности и автоматики, ООО «Необит», Advanced System Technologies и Positive Technologies. Последняя компания является партнером ЦБ и собиралась в ближайшее время выходить на IPO.
- Цель новых санкций США – заставить Россию платить за «действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и национальных интересов США». В дополнение к списку ограничений президент Байден написал послание конгрессу, в котором объяснил, чем так опасна Россия и в чем он обвиняет Москву.
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- Во «вредоносной внешней деятельности правительства России» Байден увидел следующие угрозы США: попытки подорвать свободные и демократические выборы в США; участие в злонамеренных кибератаках против США и их союзников; использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства; «экстерриториальная деятельность» против диссидентов или журналистов; попытки подорвать безопасность в странах и регионах, которые важны для национальной безопасности США, а также попытки нарушить принципы международного права, включая нарушение территориальной целостности других государств.
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