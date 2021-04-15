Центробанк попал под санкции США. Байден запретил кредитовать его в рублях и долларах 116 0 Экономика

Президент США Джо Байден ввел санкции против суверенного долга России и запретил кредитовать Центробанк в рублях и валюте. Новый пакет санкций призван заставить Россию заплатить за «действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и национальных интересов США», отмечается в заявлении Белого дома. Более того, Байден обвинил Россию в кибератаках и «транснациональной коррупции» и в связи с угрозой, исходящей от Москвы, объявил чрезвычайное положение.