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Цена взлетят на 20%. Россиян предупредили о подорожании всего
5 Октября 2020 50 0 Экономика
Пока правительство занято улучшением статистики по доходам россиян, реальные доходы продолжают падать, в том числе из-за действий властей. Девальвация рубля на 15% к доллару с начала лета, которая помогла пополнить федеральный бюджет, уже в скором времени приведет к подорожанию практически всех товаров и продуктов. Цены на них вырастут на размер девальвации и накопившейся инфляции.
Цены взмоют вверх
- Товары и продукты подорожают до конца осени на 18-20%. Такой рост обусловлен, с одной стороны, девальвацией рубля, который с начала года потерял 25% к доллару, а с лета – 15%. С другой же стороны, цены еще не успели отыграть накопившуюся инфляцию в 3,7% в сентябре. Но все это, как прогнозируют аналитики, уже скоро отразится в стоимости товаров и продуктов питания.
- У России прежние проблемы – собственных товаров и продуктов, которые бы полностью не зависели от импортных компонентов, почти нет. Если же они встречаются, то их производителям попросту невыгодно при более высоких импортных ценах поставлять продукцию на российский рынок. Поэтому цены поднимаются как на импорт, так и на отечественную продукцию.
- По продовольствию аналитики ожидают роста цен в силу обесценения рубля, но также и в связи с сезонным фактором – с октября плодоовощная продукция начинает дорожать. В этом году, отмечают эксперты, продукты питания не сильно дешевели в сентябре из-за рецессии, вызванной коронавирусом.
- Больше всего подорожают хлеб и мука, прогнозирует аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Несмотря на рекордный урожай, российские фермеры и крупные агрохолдинги, захватившие монополию на рынке, жалуются на последствия карантинных ограничений и используют их для повышения цен.
- Также в рознице подорожает на 15% сахар, из-за неурожая на 20% вырастет стоимость подсолнечного масла, плохая путина лососевых на Дальнем Востоке приведет к подорожанию красной рыбы и икры (и это несмотря на то, что в Китай российские производители не могут продать весь улов и девать его некуда). Кроме этого по карману россиян ударят яблоки и картофель.
- Среди импорта наибольшее подорожание следует ожидать на продукцию автомобильной и химической промышленности, продукты питания и лекарства, говорит вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса «Спутник» Владимир Нерюев. Цены вверх пойдут и на потребительскую электронику, но с задержкой в два-три месяца.
- Вырастет и стоимость товаров в интернете, поскольку Минфин с 1 января 2021 года ограничил беспошлинный порог для покупок в зарубежных магазинах до ничтожных 50 евро. Это даст повод всем онлайн-магазинам существенно увеличить ценники на импортные товары.
- Тем временем правительство обещает рост доходов россиян до уровня конца 2019 года уже в следующем году. Несколько способов сделать это заложены в план восстановления экономики, но касаются они исключительно наступления на граждан со стороны налоговой – обеление серого сектора, по замыслу властей, может раскрыть истинный размер доходов россиян и улучшить статистику. Пока же она выглядит ужасно – доходы рухнули рекордно с 1999 года на 8%, а за чертой бедности оказалось 19,5 млн человек.
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