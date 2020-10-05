Цена взлетят на 20%. Россиян предупредили о подорожании всего 50 0 Экономика

Пока правительство занято улучшением статистики по доходам россиян, реальные доходы продолжают падать, в том числе из-за действий властей. Девальвация рубля на 15% к доллару с начала лета, которая помогла пополнить федеральный бюджет, уже в скором времени приведет к подорожанию практически всех товаров и продуктов. Цены на них вырастут на размер девальвации и накопившейся инфляции.