Китай отказался от продуктов из России из-за коронавируса 1102 0 Экономика

Китай продолжает недружественную политику в отношении России. Сначала проблемы возникли с поставками угля в народную республику, потом была приостановлена прокачка газа, а теперь Китай отказывается от закупок рыбы, ссылаясь на то, что в российской рыбной продукции были обнаружены возбудители коронавируса.