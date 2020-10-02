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Китай отказался от продуктов из России из-за коронавируса

2 Октября 2020 1102 0 Экономика
Китай отказался от продуктов из России из-за коронавируса

Китай продолжает недружественную политику в отношении России. Сначала проблемы возникли с поставками угля в народную республику, потом была приостановлена прокачка газа, а теперь Китай отказывается от закупок рыбы, ссылаясь на то, что в российской рыбной продукции были обнаружены возбудители коронавируса.

Китай ведет необъявленную войну против России

  • Китай быстро забыл, что именно он ответственнее за распространение коронавируса по миру – пандемия началась на «мокром рынке» Уханя, где долгие годы царила антисанитария. Теперь страна, заявляющая себя как партнер России, ограничивает поставки российской рыбы и требует предоставить гарантии отсутствия в ней возбудителя коронавируса.
  • По информации Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, Главное таможенное управления Китая не допускает на внутренний рынок импортную продукцию без гарантий поставщиков, что в ней и на ее упаковке нет следов коронавируса.
  • Всероссийская ассоциация рыбопромышленников назвала требования Китая «признаками необъявленной торговой войны». Об этом глава ассоциации Герман Зверев заявил на совещании в Россельхознадзоре.
  • Китай не в первый раз якобы обнаруживает коронавирус на экспортируемой из России сельскохозяйственной продукции, отметил замглавы Россельхознадзора Константин Савенко. Так, например, только за последние три недели от КНР пришло несколько официальных уведомлений, в которых говорилось, что на упаковке рыбопродукции из России были выявлены следы вируса.
  • Российские власти провели проверку на судах, поставлявших эту рыбу, и ничего не нашли. Вместе с тем отказ в импорте рыбной продукции на китайский рынок может обойтись российской отрасли в 50-60 млн долларов в ближайший месяц. По словам Зверева, китайцы уже сбили цену на 20%, несмотря на то, что осенью экспортные цены на минтай существенно растут.
  • Российские экспортеры считают, что коммерческие службы Китая подчиняются регулятору и могут по команде ввести ограничения. «Если с начала охотоморской путины Китай введет подобные ограничения, это парализует работу транспортного, добывающего флота и приведет к резкому падению цен», – заявил Зверев. Россельхознадзор предложил в этой ситуации проверять упаковки товаров, идущих на экспорт, в собственных лабораториях. Это должно защитить производителей от претензий китайцев.
  • В конце августа также стало известно об отказе Китая от российского угля – таможенники специально отбраковывали его и устроили настоящую пробку из железнодорожных составов на границе. Единственный газопровод в Китай – «Силу Сибири» пришлось остановить в сентябре из-за низкого спроса на газ со стороны Китая, который за год должен закупить 9 млрд кубометров, а за восемь месяцев отобрал лишь 4 млрд.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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