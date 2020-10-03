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Потратили 4 трлн на восстановление, а его нет. Что не так с антикризисным планом
3 Октября 2020 105 0 Экономика
Новое правительство Михаила Мишустина сорвало все сроки по разработке Общенационального плана восстановления экономики. Президент России Владимир Путин поручил представить стратегию к 1 июня, но кабинет министров задержал выполнение президентского поручения на 119 дней, или почти на четыре месяца. Но не это самое поразительное – план содержит 500 мер, большая часть которых уже реализовывалась весной в качестве антикризисных. Более того, восстановление экономики потребует 6,4 трлн руб. дополнительных вливаний, из которых, как утверждает правительство, 4 трлн оно уже потратило, но пока не достигло ни одной из поставленных целей.
Приняли план, который уже наполовину исполнили
- Правительство Мишустина приняло Общенациональный план восстановления экономики в конце сентября. Документ готовился как минимум с конца апреля и должен был быть принят 1 июня 2020 года. За прошедшие четыре месяца достаточно было придумывать в день по 3-4 меры, охватывающие такое же количество отраслей.
- По словам премьера, который представил план, властям нужно «перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперед». Поэтому ключевыми ориентирами плана объявлены: восстановление «эффективной» занятости и платежеспособного спрос, поддержка индивидуального, малого и среднего предпринимательства, запуск инвестиционного цикла и улучшение делового климата. Кроме этого ускорение технологического развития, увеличение экспорта и поддержка импортозамещения (чтобы понять, что это, достаточно познакомиться с планом по замене импортной микроэлектроники на 800 млрд руб.).
- При этом план разделен на три этапа: первый (июнь – сентябрь 2020 года) уже закончился, но он предполагал «адаптацию». Главной его целью было – не допустить дальнейшего падения доходов населения, распространения рецессии и стабилизация в пострадавших отраслях. Удалось это сделать или нет, покажут данные Росстат за третий квартал, но уже предварительные оценки говорят, что удалось не вполне.
- Второй этап приходится на октябрь 2020-го по июнь 2021 года. Мишустин и его правительство за это время обязались вернуть экономику и доходы россиян к росту. В июне 2021 года доходы граждан должны вернуться на уровень конца 2019-го (напомним, что во втором квартале они упали на 8%, то есть за 9 месяцев доходы должны вырасти с учетом инфляции минимум на 12-15%).
- Третий этап придется на июль – декабрь 2021 года, когда правительство будет добиваться «активного роста как экономики, так и реальных доходов населения».
- Всего в плане более 500 мер на 6,4 трлн руб., из которых 4 трлн правительство, оказывается, уже потратило. Когда это произошло – не совсем ясно. Правительство потеряло часть доходов бюджета от нефти и газа (около 40%), а также от налоговых поступлений. Общий дефицит на конец года составит 4,7 трлн руб. При этом на антикризисные меры было потрачено не более 1,1 трлн руб., а Фонд национального благосостояния вообще не был задействован.
- Однако, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, план восстановления «больше чем на половину реализован, потому что он был подготовлен еще в июне». Примечательно, что первый вице-премьер Андрей Белоусов оправдывал отсутствие плана в начале сентября тем, что перед его принятием его необходимо согласовать с обновленным макроэкономическим прогнозом Минэкономразвития. Как неутвержденный и несогласованный с прогнозом план мог реализовываться в течение четырех месяцев – тоже большой вопрос.
- Итоговые показатели успешного выполнения плана прописаны следующие: в конце 2021 года уровень безработицы должен упасть ниже 5%, рост ВВП составит не менее 3%, реальная зарплата вырастет на 2%, розничный товарооборот – не менее чем на 2,5%, объем платных услуг населению – минимум на 3%.
- Но правительство снимает с себя ответственность, если в стране будет неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Вторая волна коронавируса как раз этому способствует.
- Вместе с тем уже известно, что власти намерены заменить внешний туризм на внутренний, чтобы из страны не вывозилось около 30 млрд долларов ежегодно. Также есть идея запустить импортозамещение в легкой промышленности и сэкономить на импорте 11 млрд долларов – одежда и обувь и россиян должна быть строго отечественной.
- Проблему безработицы будут решать, оформляя безработных самозанятыми – к 2030 году таких должно быть 25 млн человек. Правительство считает, что таким образом оно выведет из серой зоны 16-17 млн граждан.
- Наконец, в стране отменят банковскую тайну и налоговая получит доступ ко всем операциям россиян. Власти надеются увидеть серые доходы граждан и учесть их в общей сумме, что, согласно их ожиданиям, приведет к росту среднего показателя.
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