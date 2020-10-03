Потратили 4 трлн на восстановление, а его нет. Что не так с антикризисным планом 105 0 Экономика

Новое правительство Михаила Мишустина сорвало все сроки по разработке Общенационального плана восстановления экономики. Президент России Владимир Путин поручил представить стратегию к 1 июня, но кабинет министров задержал выполнение президентского поручения на 119 дней, или почти на четыре месяца. Но не это самое поразительное – план содержит 500 мер, большая часть которых уже реализовывалась весной в качестве антикризисных. Более того, восстановление экономики потребует 6,4 трлн руб. дополнительных вливаний, из которых, как утверждает правительство, 4 трлн оно уже потратило, но пока не достигло ни одной из поставленных целей.