«Бедность и низкие доходы». Путин признал нерешенные им проблемы России
19 Июля 2021 710 2 Экономика
Президент Владимир Путин признал, что за время его 21-летнего правления в России наряду с достижениями по-прежнему есть нерешенные проблемы – бедность, низкие доходы, плохое здравоохранение и изношенные школы. В 2020 году Путин позволил правительству Михаила Мишустина перенести сроки выполнения части его предвыборных обещаний 2018 года на 2030-ый, в частности о снижении уровня бедности и росте доходов. На этот раз Путин предупредил кабинет министров: «Сроки поставленных задач переносить не будем».
Нерешенные проблемы Путина
- Президент Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию вместе с правительством Михаила Мишустина. На нем он открыто заявил, что наряду с «реальными достижениями» есть «значительное число нерешенных задач». «Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», – цитирует его РБК.
- Путин напомнил, что на XX съезде партии «Единая Россия» он дал несколько поручений и обещаний. Среди прочего президент потребовал снизить уровень бедности и повысить доходы россиян к 2026 году. Конкретных цифр он не назвал, на сколько нужно снизить бедность и повысить доходы россиян. На заседании Совета он посоветовал правительству наращивать темп изменений в экономике, социальной сфере, развитии регионов. «И там, где это возможно, постоянно повышать планку», – заявил Путин.
- Между тем россияне потеряли 10,6% своих доходов с момента присоединения Крыма. В 2020 году граждане стали беднее на 3%, а в первом квартале 2021 года – еще 3,6%. В итоге по уровню доходов жители России откатились до 2010 года – целое десятилетие оказалось потерянным. В среднем россияне получают 32 612 руб. в месяц. При этом только 6,4% зарабатывают больше 75 тыс. руб. в месяц, а 53,7% живут на сумму меньше 27 тыс. Более того, 9,7% – выживают на сумму меньше чем 10 тыс. руб.
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- По данным Росстата, в 2020 году число россиян за чертой бедности снизилось до 17,8 млн человек (на пике оно доходило почти до 20 млн). Это люди, которые живут менее чем на 11 301 руб. в месяц. По данным ООН, более 9 млн россиян страдают от нехватки еды или недостаточного питания, а 400 тыс. граждан России находятся на грани голода. Миллиардер Олег Дерипаска критиковал Росстат за «жонглирование» цифрами о бедных и утверждал, что порядка 80 млн россиян живут у черты бедности или за ней. Но после этого Кремль одернул бизнесмена и он удалил свой пост в Telegram.
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просто, когда видишь и слышишь становится весело и весело от таких красивых рассказов
В.В.Путин, обладая очень многими позитивными чертами, смог бы сделать гораздо больше доброго для народа страны, если бы осуществил реформы по “окультуриванию” народа. Лишь “окультурив” народ за несколько десятилетий мудрого и строгого (!) правления, можно было бы передавать такому народу демократию. Истина состоит в том, что Вершиной Эволюции является Бог. И всё, происходящее во вселенной, включая наши жизни со всеми их нюансами, — для Него. Род человеческий, посвящает свою жизнь в погоне за материальным, а это Богу не надо. Всегда были люди разных сортов… Но существовали истинные знания в виде духовных традиций! А сейчас этих истинных знаний на планете практически нет! Есть лишь отдельные крохи. * * * Что сделать? От душ людей должны быть отстранены (изолированы) дурные “воспитатели”. Должна быть прекращена демонстрация по телевидению и в кино фильмов, где насилие утверждается в качестве естественного образа жизни людей. Любое повышенное внимание в сторону денег — капкан, крючок, который разрывает позитивную Эволюцию человека на части... Людям нужно смотреть в сторону Бога. Мысление в сторону денег — это антагонизм Бога. Свою трудовую деятельность имеет смысл посвятить служению Богу через служение людям. Именно делание добра — пусть будет главным смыслом. * * * Если продолжать потакать примитивизму — то никакие прочие позитивные государственные реформы не помогут в предотвращении дальнейшего сгнивания общества. * * * Нужно воспитывать духовно-нравственные принципы гуманизма. Почему в “спокойных” странах “Востока” приветливость, радушие, бескорыстие, гостеприимство являются характерными национальными чертами — в отличие от России, где этого теперь почти не встретишь? Причина... В тех странах именно так шло воспитание многих поколений людей. * * * Привносить в мир высоко-нравственные нормы дано тем, кто ими обладает. Общество потребления породило «монстров без души» — а это свойственно самым примитивным слоям общества, ... и вот почти всё наше "взращенное" общество сейчас — именно таково! ...Гораздо легче поддаться порокам, ведь любовь и чистоту души нужно взращивать, а это трудно, требует усилий! Если у людей отсутствует истинное Богоцентрическое мировоззрение, люди легко вовлекаться в разные ложные тенденции и идеологии. Россия должна стать — духовной чистой страной! __ Для возрождения духовности: 1.Современный Исихазм. 2."Учение Иисуса Христа о нашем смысле жизни и как его реализовать".