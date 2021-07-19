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«Бедность и низкие доходы». Путин признал нерешенные им проблемы России

19 Июля 2021 710 2 Экономика
«Бедность и низкие доходы». Путин признал нерешенные им проблемы России

Президент Владимир Путин признал, что за время его 21-летнего правления в России наряду с достижениями по-прежнему есть нерешенные проблемы – бедность, низкие доходы, плохое здравоохранение и изношенные школы. В 2020 году Путин позволил правительству Михаила Мишустина перенести сроки выполнения части его предвыборных обещаний 2018 года на 2030-ый, в частности о снижении уровня бедности и росте доходов. На этот раз Путин предупредил кабинет министров: «Сроки поставленных задач переносить не будем».

Нерешенные проблемы Путина

  • Президент Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию вместе с правительством Михаила Мишустина. На нем он открыто заявил, что наряду с «реальными достижениями» есть «значительное число нерешенных задач». «Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», – цитирует его РБК.
  • Путин напомнил, что на XX съезде партии «Единая Россия» он дал несколько поручений и обещаний. Среди прочего президент потребовал снизить уровень бедности и повысить доходы россиян к 2026 году. Конкретных цифр он не назвал, на сколько нужно снизить бедность и повысить доходы россиян. На заседании Совета он посоветовал правительству наращивать темп изменений в экономике, социальной сфере, развитии регионов. «И там, где это возможно, постоянно повышать планку», – заявил Путин.
  • Между тем россияне потеряли 10,6% своих доходов с момента присоединения Крыма. В 2020 году граждане стали беднее на 3%, а в первом квартале 2021 года – еще 3,6%. В итоге по уровню доходов жители России откатились до 2010 года – целое десятилетие оказалось потерянным. В среднем россияне получают 32 612 руб. в месяц. При этом только 6,4% зарабатывают больше 75 тыс. руб. в месяц, а 53,7% живут на сумму меньше 27 тыс. Более того, 9,7% – выживают на сумму меньше чем 10 тыс. руб.

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  • По данным Росстата, в 2020 году число россиян за чертой бедности снизилось до 17,8 млн человек (на пике оно доходило почти до 20 млн). Это люди, которые живут менее чем на 11 301 руб. в месяц. По данным ООН, более 9 млн россиян страдают от нехватки еды или недостаточного питания, а 400 тыс. граждан России находятся на грани голода. Миллиардер Олег Дерипаска критиковал Росстат за «жонглирование» цифрами о бедных и утверждал, что порядка 80 млн россиян живут у черты бедности или за ней. Но после этого Кремль одернул бизнесмена и он удалил свой пост в Telegram.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Г
01:51 0 0
гостья:

просто, когда видишь и слышишь становится весело и весело от таких красивых рассказов

В
21:11, 19.07 0 0
Виталий Уткин:

В.В.Путин, обладая очень многими позитивными чертами, смог бы сделать гораздо больше доброго для народа страны, если бы осуществил реформы по “окультуриванию” народа. Лишь “окультурив” народ за несколько десятилетий мудрого и строгого (!) правления, можно было бы передавать такому народу демократию. Истина состоит в том, что Вершиной Эволюции является Бог. И всё, происходящее во вселенной, включая наши жизни со всеми их нюансами, — для Него. Род человеческий, посвящает свою жизнь в погоне за материальным, а это Богу не надо. Всегда были люди разных сортов… Но существовали истинные знания в виде духовных традиций! А сейчас этих истинных знаний на планете практически нет! Есть лишь отдельные крохи. * * * Что сделать? От душ людей должны быть отстранены (изолированы) дурные “воспитатели”. Должна быть прекращена демонстрация по телевидению и в кино фильмов, где насилие утверждается в качестве естественного образа жизни людей. Любое повышенное внимание в сторону денег — капкан, крючок, который разрывает позитивную Эволюцию человека на части... Людям нужно смотреть в сторону Бога. Мысление в сторону денег — это антагонизм Бога. Свою трудовую деятельность имеет смысл посвятить служению Богу через служение людям. Именно делание добра — пусть будет главным смыслом. * * * Если продолжать потакать примитивизму — то никакие прочие позитивные государственные реформы не помогут в предотвращении дальнейшего сгнивания общества. * * * Нужно воспитывать духовно-нравственные принципы гуманизма. Почему в “спокойных” странах “Востока” приветливость, радушие, бескорыстие, гостеприимство являются характерными национальными чертами — в отличие от России, где этого теперь почти не встретишь? Причина... В тех странах именно так шло воспитание многих поколений людей. * * * Привносить в мир высоко-нравственные нормы дано тем, кто ими обладает. Общество потребления породило «монстров без души» — а это свойственно самым примитивным слоям общества, ... и вот почти всё наше "взращенное" общество сейчас — именно таково! ...Гораздо легче поддаться порокам, ведь любовь и чистоту души нужно взращивать, а это трудно, требует усилий! Если у людей отсутствует истинное Богоцентрическое мировоззрение, люди легко вовлекаться в разные ложные тенденции и идеологии. Россия должна стать — духовной чистой страной! __ Для возрождения духовности: 1.Современный Исихазм. 2."Учение Иисуса Христа о нашем смысле жизни и как его реализовать".

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