«Бедность и низкие доходы». Путин признал нерешенные им проблемы России 710 2 Экономика

Президент Владимир Путин признал, что за время его 21-летнего правления в России наряду с достижениями по-прежнему есть нерешенные проблемы – бедность, низкие доходы, плохое здравоохранение и изношенные школы. В 2020 году Путин позволил правительству Михаила Мишустина перенести сроки выполнения части его предвыборных обещаний 2018 года на 2030-ый, в частности о снижении уровня бедности и росте доходов. На этот раз Путин предупредил кабинет министров: «Сроки поставленных задач переносить не будем».