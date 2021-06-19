Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году 95 1 Экономика

Президент Владимир Путин на XX съезде партии «Единая Россия» потребовал снизить уровень бедности и повысить доходы россиян к 2026 году. По его словам, партия власти, занимающая абсолютное большинство в Госдуме и региональных парламентах, является «партией социальной направленности» и «служит интересам граждан». Поэтому она должна «объединить все усилия», чтобы через пять лет решить «масштабные задачи» – улучшить жизнь россиян.