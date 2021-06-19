Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году
19 Июня 2021 95 1 Экономика
Президент Владимир Путин на XX съезде партии «Единая Россия» потребовал снизить уровень бедности и повысить доходы россиян к 2026 году. По его словам, партия власти, занимающая абсолютное большинство в Госдуме и региональных парламентах, является «партией социальной направленности» и «служит интересам граждан». Поэтому она должна «объединить все усилия», чтобы через пять лет решить «масштабные задачи» – улучшить жизнь россиян.
Путин и XX съезд «Единой России»
- Президент Путин потребовал от партии власти – «Единой России», у которой было 75% мест в Госдуме VII созыва и 74% в региональных парламентах – через пять лет повысить доходы россиян. Путин объявил политическое объединение – «партией социальной направленности». За 20 лет существования, по мнению президента, партия «обрела многочисленных сторонников». Она «служит интересам граждан» и обеспечивает стабильность, которая нужна для решения «масштабных задач».
- Среди такого рода задач Путин назвал «сбережение народа», «повышение благополучия и качества жизни людей во всех регионах». Президент потребовал «объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года» снизить риск бедности для семей с детьми и «существенно повысить достаток» и «доходы наших граждан».
- Россияне потеряли 10,6% своих доходов с момента присоединения Крыма, свидетельствуют данные Росстата. В 2020 году россияне лишились 3% реально располагаемых доходов, а в первом квартале 2021 года – еще 3,6%. После падения доходы россиян оказались на уровне 2010 года. То есть целое десятилетие для благосостояния граждан оказалось потерянным.
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- Россияне получают в среднем 32 612 рубля в месяц. Эта цифра сложена из средней зарплаты (51 229 руб.) и средней пенсии (15 779 руб.). Только 6,4% россиян получают больше 75 тыс. руб. в месяц, а 80,1% – меньше 45 тыс. При этом 53,7% россиян живут на сумму меньше 27 тыс. руб. в месяц. Каждый пятый –20,4% – получает меньше 14 тыс. руб., а каждый десятый – 9,7% – меньше 10 тыс. руб.
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я думаю , что это я уже слышал раз несколько ......