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В ООН рассказали о сотнях тысяч россиян на грани голода

13 Июля 2021 305 0 Экономика
В ООН рассказали о сотнях тысяч россиян на грани голода

По данным ЮНИСЕФ, входящей в структуру ООН, более 9 млн россиян страдают от нехватки еды или недостаточного питания, а 400 тыс. граждан России относятся к группе «экстремальной уязвимости» – они находятся на грани голода. Свои расчеты ЮНИСЕФ проводит по той статистике, которую ей предоставляют российские власти.

Проблема голода в России решена правительством

  • В докладе о продовольственной безопасности в мире ЮНИСЕФ, входящая в структуру ООН, сообщает о более 9 млн россиян, которые вынуждены жить в условиях нехватки еды или ограниченного питания. Согласно подсчетам организации, в 2018-20 годах порядка 400 тыс. россиян входили в группу «экстремальной уязвимости», то есть находились на грани голода.
  • По методологии самой организации, это группа, представители которой пропускают приемы пищи или вообще не едят из-за отсутствия денег либо других ресурсов для добычи еды. Вместе с тем 8,8 млн россиян пребывают в группе «умеренной уязвимости». Они недоедают и, хотя им не приходится отказывать от еды, но они постоянно экономят и сокращают потребление пищи. Либо заменяют питательные продукты некачественными суррогатами.
  • ЮНИСЕФ подчеркивает, что использует исключительно статистику, которую ей предоставили российские власти. Поскольку правительство России в июне 2020 года отчиталось в ООН, что победило голод и крайнюю нищету, ЮНИСЕФ не располагает данными о непосредственно голодающих в России.

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  • Однако в мире проблема голода обострилась из-за пандемии. Сейчас число голодающих в мире достигло 15-летнего максимума. Главным образом по людям бьют цены на продовольствие и сбои в поставках товаров. По оценке ЮНИСЕФ, на конец 2020 года голодали 768 млн человек, что равняется почти 10% населения земли. В пандемию число голодающих выросло на 118 млн человек (18%). Больше всего голод затронул Африку южнее Сахары (264 млн) и Южную Азию (305 млн).
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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