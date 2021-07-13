В ООН рассказали о сотнях тысяч россиян на грани голода 305 0 Экономика

По данным ЮНИСЕФ, входящей в структуру ООН, более 9 млн россиян страдают от нехватки еды или недостаточного питания, а 400 тыс. граждан России относятся к группе «экстремальной уязвимости» – они находятся на грани голода. Свои расчеты ЮНИСЕФ проводит по той статистике, которую ей предоставляют российские власти.