«Северный поток-2» состоится, Трамп выступил перед конгрессом, нападения на школьников 525 0 Итоги дня

«Северный поток-2», кажется, состоится. Получено разрешение на строительство трубопровода в территориальных водах Германии и прокладку его сухопутной части

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США используют «Кремлевский доклад» для того, чтобы отвлечь внимание граждан и скрыть внутренние проблемы в стране.

Дональда Трампа выступил перед конгрессом США с ежегодным посланием. Каким Трамп видит будущее США, и какие первоочередные задачи должно решить государство.

Вооруженные нападения произошли в школах Перми, Челябинской области и Улан-Уде в начале этого года.. В минувший четверг пневматическое оружие принес в здание колледжа в Самаре 15-летний школьник. Каковы причины этих явлений и как с ними бороться?

У берегов Крыма истребитель России СУ-27 перехватил американский разведывательный самолет EP-3E Aries II, приблизившись к нему на расстояниt десятков метров.

Утром в среду в Анапе было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 балла. Уточняется, что в результате данного сейсмособытия, которое случилось в Черном море, на расстоянии 13 км от берега, жертв и разрушений нет

Свыше 300 педагогов и ученых из шести стран Евразии уже подтвердили свое участие в конференции «Цифровое образование для цифровой экономики», которая пройдет в Омске 19-20 февраля 2018 года в рамках III Международного IТ-форума.

«Угроза для безопасности США». Как фитнес-приложение рассекретило американские военные базы