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ИЗМИР

Волна вооруженных нападений в школах. «Что творится на моей земле»?

30 Января 2018 800 0 Эволюция и человек
Волна вооруженных нападений в школах. «Что творится на моей земле»?

С начала года вооруженные нападения произошли в школах Перми, Челябинской области и Улан-Уде. В минувший четверг пневматическое оружие принес в здание колледжа в Самаре 15-летний школьник, слава богу, никто не пострадал. Еще писали, что две девчонки свою знакомую ножами искололи. Та, вроде бы, жива осталась. Каковы причины этих явлений и как с ними бороться?

Реакция властей

Уголовные дела были возбуждены. Господин Бастрыкин, глава Следственного комитета, сказал: «В ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности (кого?) за допущенные нарушения». И далее продолжил: «При отсутствии ответов на наши представления – немедленно направлять материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного или административного производства в отношении лиц, своевременно не принявших мер реагирования».

Бастрыкин, он на то и глава СК, чтобы говорить, что и как надо. Правда, непонятно, как это, добиваться «реального устранения причин и условий совершения преступлений»? В каждой школе металлоискатели ставить, как в аэропортах и полицейских в придачу? Так аэропортов мало, а школ много. И как эта орава детей будет через них проходить, не опаздывая на уроки? Кроме того, пострелять или порезать своих одноклассников можно и перед входом в школу…

Особенность немотивированных преступлений

Ведь обычные преступники, которых нам показывают в сериалах, имеют вполне определенные мотивы для совершения своих преступлений. На этом их и ловят. А тут? Конечно, психологи могут разобрать каждый случай такого вот немотивированного насилия. Найти причины, толкнувшие подростка на совершение преступления. Социологи статистику какую-нибудь подберут. И что это даст? Да ничего. «Каждая несчастная семья несчастлива по-своему» – писал классик. Так и здесь. Конечно, есть объективные причины, порождающие преступность. Это и низкий уровень жизни, и отсутствие жизненных перспектив и окружающая подростка среда, устанавливающая свои, бандитские правила поведения. Да и много чего еще. И со всем этим бороться можно и нужно. Но это, все-таки, немного другая история. Потому что случаи, о которых мы говорим, выбиваются из «общего тренда». И сказать, что, устранив некие объективные социальные и экономические причины, мы исключим немотивированное насилие, нельзя. Когда тысячи людей совершают аналогичные друг другу преступления (грабят кого-то, наркотиками торгуют и далее по списку) – это совсем другое дело. Тут и статистика сработает, и социологи свое веское слово скажут. А здесь? Откуда все?

Проблема это не только российская. Вон, посмотрите, что в Америке происходит. Первый, широко известный случай произошел там аж в 1999 году, когда два местных подростка устроили массовое убийство в школе «Колумбайн». А потом, сколько всего было.

Еще раз зададим вопрос: откуда все это? Ответа нет. На самом деле, во все времена и у всех народов существовали «отмороженные», которые совершали самые тяжкие преступления «просто так». Вот, знаменитый английский Джек Потрошитель, или тот же наш Чикатило.

Причины явления

И здесь, возвращаясь к России, дело не в отсутствии «социальных лифтов», хотя это огромная проблема, без решения которой страна просто погибнет. Какие лифты помогут этим преступникам? Те, которые в преисподнюю ведут? Так таких еще не построили. Ученые мужи уже много лет ведут споры о том, откуда появляются подобные люди? Они такими рождаются или становятся под воздействием разных жизненных обстоятельств? Наверно, и то и другое. Конечно, многое зависит от воспитания, от того, какие нравственные ценности прививают ребенку родители, от того, в какой среде он формируется как личность. С одной стороны, ребенок рождается как чистый лист бумаги. Вроде бы, ничего в нем изначально не заложено. Более того, его сознание формируется в самом раннем возрасте. И если упустить момент, то он превращается в обычное животное. Это еще англичане в конце XIX века в Индии установили, когда изучали местных «Мауглей». Это не из сказки Киплинга. А реальных детей, которых в возрасте 5 – 7 лет находили в джунглях. А, с другой стороны, кому-то дается многое – абсолютный слух, способность писать стихи и романы, заниматься математикой или физикой. А кому-то – ничего. И никакое воспитание и образование не помогают. И тут так же. Человеческий мозг и психика до сих пор остаются terra incognito, несмотря на все достижения современной науки.

Тут надо вспомнить про подзабытый термин «подростковый возраст». Едет у многих «крыша» в это время. Это всегда было. Вон, в царской России экзальтированные барышни кончали жизнь самоубийством. Из-за неразделенной любви (как будто она последняя) или еще по какому-нибудь надуманному поводу.

Скажете, эти фобии не выплескивались на «почтенную публику»? А вспомните молодежные банды? О которых и написано много, и фильмы сняты. Ну, это ладно. Здесь понятно. Чем хуже в стране, чем очевиднее нет выхода к нормальной жизни, тем вот так пробивает молодое поколение себе путь наверх. К сегодняшней России это напрямую относится. Но не только в этом дело. Ведь «герои наших дней» – они не только «трудные подростки». А вроде бы ребята из вполне благополучных семей. Хотя, что такое «благополучная семья» в нашем понимании этого слова? Да, ребенок одет, обут, накормлен. А что там, на душе его творится? Кто об этом думает? Родителям некогда. Учителям в школах тоже недосуг. Им отчеты писать для чиновников надо, дисциплину поддерживать, да и учебный процесс никто не отменял. Вот и стригут они всех под одну гребенку. Большинство внимание на это не обращают, приспосабливается, как может. А у кого-то не получается.

И вообще. Это же всегда такое было, когда в классе находился такой вот «изгой», которого начинали преследовать. Так, ни за что. Просто потому что в чем-то он был не такой, как вся «стая». В другую школу родителям приходилось ребенка переводить. Известная история. А если бы он решился за себя постоять? С кулаками на всех не попрешь. А вот с ножом или с папиным ружьем или с самодельной бомбой – вполне.

Современный аспект

Но у всего этого дела есть другой, современный аспект. Это средства массовых коммуникаций, прежде всего, социальные сети. Вот сидит этот затравленный, ни к чему неспособный в этой реальной жизни мальчик, и создает в сети свой виртуальный образ – такого крутого мужика, который может все. И его вот таким и воспринимают, сообщения он получает, френды у него. А потом переносит он этот свой виртуальный образ на себя в реальной жизни. И хочет эго подтвердить. Далее все понятно.

Вот еще говорят про компьютерные игры. Мол, провоцируют они в детях жестокость. Но существует и прямо противоположная точка зрения, состоящая в том, что эта виртуальная реальность позволяет человеку выплеснуть негативные эмоции, оставить их там, за экраном монитора. Вот, поди, и разберись.

Что делать

А ничего, как говорит, например, уважаемая Юлия Латынина. Жизнь, мол, такая. Вон, Америка. И у них все также. А нам-то куда до них. Нет! Это позиция страуса, который при приближении опасности засовывает голову в песок, предоставляя свою задницу врагу.

Конечно, моральные уроды были, есть и будут. С этим ничего не поделать. Вопрос в соотношении их, обычных, простых людей и той, относительно небольшой части общества, которая тянет всех за собой вверх, создает новые знания, технологии, культурные ценности.

И вот это – одна из главнейших задач государства – создавать условия для роста креативного класса, который единственно может формировать «светлое будущее» для всей страны, а то и мира. И опираться надо именно на него! А не на послушное серое большинство, которое как надо проголосует, но и выкормит в своей среде будущих потенциальных преступников или убийц.

Конечно, там за зубчатыми стенами Кремля, за высокими заборами замков на Рублевке, эти проблемы кажутся далекими от жизни. Но мы-то живем здесь!

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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