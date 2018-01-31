Патрушев: «кремлевский доклад» – это попытка США скрыть внутренние проблемы

31.01.2018 09:48



С помощью «кремлевского доклада» США снова пытаются скрыть внутренние проблемы в стране. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в беседе с представителями СМИ выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, Вашингтон отвлекает внимание своих граждан от сложной ситуации, от проблем, которые накопились в различных сферах США, а также от того, что власти не могут «эффективно решать стоящие перед ними задачи».