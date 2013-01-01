Страны Евразии обсудят вопросы развития цифрового образования на международной конференции в Сибири



Свыше 300 педагогов и ученых из шести стран Евразии уже подтвердили свое участие в конференции «Цифровое образование для цифровой экономики», которая пройдет в Омске 19-20 февраля 2018 года в рамках III Международного ИТ-форума. Кроме представителей более чем 30 регионов России, ожидается приезд специалистов из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Эстонии. Прием заявок продлится до 18 февраля, после чего организаторы объявят полный состав участников.

В Омске будут обсуждаться возможности внедрения в традиционные форматы обучения современных цифровых технологий, а также вопросы инженерно-технического творчества детей и взрослых. Тематика конференции охватывает все уровни образования: дошкольное, начальное, среднее, высшее и дополнительное.

Пленарное заседание пройдет 19 февраля 2018 года на площадке областного Конгресс-холла (начало в 10:00). Двухдневная деловая программа предусматривает девять направлений работы, в их числе такие образовательные сессии, как «Школа будущего», «Дистанционное конкурсное движение школьников», «Инклюзивное образование», «Цифровой колледж», «Робототехника в образовании», «Электронные учебники».

С докладами на конференции выступят первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, академик РАО Олег Cмолин, вице-президент «Рыбаков фонда» Нурлан Киясов, директор по онлайн обучению НИУ «Высшая школа экономики» Евгения Кулик (все - РФ), докторант Института цифровых технологий Таллинского университета Марина Курвитс (Эстония).

В дни конференции также пройдет выставка технологий цифрового образования, будут подведены итоги конкурсов: «ИТ Учитель года 2018», «Дистанционное конкурсное движение школьников 2018», «Дополнительное образование будущего».

В 2017 году конференция, посвященная вопросам внедрения новых информационных технологий в образование, проводилась в рамках Международного ИТ-форума впервые, тогда ее участниками стали 500 специалистов. В 2018 году организаторы рассчитывают принять в Омске свыше 700 представителей педагогического и научного сообщества России и зарубежных стран.

Справка:

III Международный ИТ-форум пройдет в Омске с 19 по 21 февраля 2018 года и будет посвящен развитию цифровой экономики. В рамках деловой программы запланировано проведение секций, на которых обсудят перспективы цифрового государства, промышленности, образования, маркетинга, а также телемедицину, блокчейн, цифровую реальность и кибербезопасность. Более 400 детей примут участие в Сибирском робототехническом фестивале «Робофест – Западная Сибирь».