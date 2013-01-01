Страны Евразии обсудят вопросы развития цифрового образования на международной конференции в Сибири
Свыше 300 педагогов и ученых из шести стран Евразии уже подтвердили свое участие в конференции «Цифровое образование для цифровой экономики», которая пройдет в Омске 19-20 февраля 2018 года в рамках III Международного ИТ-форума. Кроме представителей более чем 30 регионов России, ожидается приезд специалистов из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Эстонии. Прием заявок продлится до 18 февраля, после чего организаторы объявят полный состав участников.
Пленарное заседание пройдет 19 февраля 2018 года на площадке областного Конгресс-холла (начало в 10:00). Двухдневная деловая программа предусматривает девять направлений работы, в их числе такие образовательные сессии, как «Школа будущего», «Дистанционное конкурсное движение школьников», «Инклюзивное образование», «Цифровой колледж», «Робототехника в образовании», «Электронные учебники».
С докладами на конференции выступят первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, академик РАО Олег Cмолин, вице-президент «Рыбаков фонда» Нурлан Киясов, директор по онлайн обучению НИУ «Высшая школа экономики» Евгения Кулик (все - РФ), докторант Института цифровых технологий Таллинского университета Марина Курвитс (Эстония).
В дни конференции также пройдет выставка технологий цифрового образования, будут подведены итоги конкурсов: «ИТ Учитель года 2018», «Дистанционное конкурсное движение школьников 2018», «Дополнительное образование будущего».
В 2017 году конференция, посвященная вопросам внедрения новых информационных технологий в образование, проводилась в рамках Международного ИТ-форума впервые, тогда ее участниками стали 500 специалистов. В 2018 году организаторы рассчитывают принять в Омске свыше 700 представителей педагогического и научного сообщества России и зарубежных стран.
Справка:
III Международный ИТ-форум пройдет в Омске с 19 по 21 февраля 2018 года и будет посвящен развитию цифровой экономики. В рамках деловой программы запланировано проведение секций, на которых обсудят перспективы цифрового государства, промышленности, образования, маркетинга, а также телемедицину, блокчейн, цифровую реальность и кибербезопасность. Более 400 детей примут участие в Сибирском робототехническом фестивале «Робофест – Западная Сибирь».
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