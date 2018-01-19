Новое нападение на школу, ставки по кредитам в 2018 году, Медведев на «Гайдаровском» Форуме 717 0 Итоги недели

Нападение на школу в Улан – Уде. Пострадали 7 человек. Связано ли это с пермской трагедией.

Герман Греф ожидает снижение ставок по кредитам Сбербанка в 2018 году. С нетерпением ждем.

25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда.

«Гайдаровский» Форум. Первые итоги. О чем говорил Медведев. В каком направлении будет развиваться экономика страны в ближайшие годы.

Антон Силуанов, министр финансов РФ, рассказал на «Гайдаровском» Форуме, о грядущих изменениях в налоговой системе. Читайте здесь.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России и курс рубля приспособились к низким ценам на нефть. Но работы впереди предстоит еще много.

Владимир Путин распорядился изыскать средства на увеличение в бюджете расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.