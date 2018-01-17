«Шальных денег, кроме бюджета, нет». О чем спорили участники Гайдаровского форума 270 0 Тренды События и факты

16 января в Москве состоялось открытие девятого Гайдаровского форума, который в этом году проходит под названием «Россия и мир: цели и ценности». Его участниками стали порядка 15 тысяч ведущих экономистов, политиков, а также представителей бизнеса. Особенность этого форума в том, что на этот раз организаторы решили отойти от традиционного формата экономической повестки. В числе тем для обсуждений оказались не только промышленность, банковский и другие секторы экономики, но и проблемы образования и здравоохранения.

Медведев и тупиковая ветвь киберреволюции

Одним из спикеров форума стал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В своем выступлении он затронул тему криптовалюты, которая, по его словам, может исчезнуть через несколько лет. Однако, что касается самой технологии блокчейн, то она, по убеждению главы кабмина, станет «частью повседневной реальности».

Кроме этого, Медведев подчеркнул, что сегодня в экономике «открываются новые конкурентные сферы, которые раньше трудно было даже представить». В частности, речь идет о конкуренции среди частных электронных валют. «Теоретики предсказывали это еще в середине прошлого века. Тем не менее, это новый вызов и для правительств, и дня бизнеса, и, кстати, для экспертов», – заявил премьер. Он отметил, что сегодня «существуют самые разные подходы к криптовалютам – от запретительных до абсолютно либеральных».

«И всех сегодня волнует вопрос – где предел этой криптовалютной гонке? Или, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции?» – задался вопросом глава правительства, намерено обойдя тему здравоохранения и инвестиций в человеческий капитал.

Вредные привычки и четыре принципа «П»

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поделилась положительной статистикой в борьбе государства с вредными привычками граждан. По ее данным, за последние годы благодаря запрету на курение табака в публичных местах общее количество курящих людей среди взрослого населения снизилось на 22%, а среди детей и подростков – в три раза. «Мы сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом», – также отметила министр.

Заместитель министр здравоохранения Сергей Краевой рассказал о том, что Минздрав РФ в своей работе придерживается принципа четырех «П», первая из которых связана с профилактикой и здоровым образом жизни. Символами этой «П» являются антитабачный закон, пропагандистские кампании по привлечению к спорту, а также вакцинопрофилактика. Вторая «П» — это персонификация, или индивидуальная диагностика, включая создание индивидуальных лекарств и вакцин.

Третья «П», как объяснил Краевой, говорит о предиктивной медицине, которая позволяет предвидеть тяжелые заболевания и отсрочить их или, что сейчас уже бывает, прибегнуть к модификации генома. И четвертая «П» символизирует собой «парсипетивность». Как объяснил министр, это метод организации коллектива, который способствует формированию отношений взаимной ответственности и сотрудничества.

Шальные деньги, децентрализация и спорт

Перед проведением Гайдаровского форума в СМИ появилась информация о поиске правительством средств на увеличение социальных расходов – на здравоохранение и образование. Помощник президента Андрей Белоусов подтвердил, что власти просчитывают бюджетный маневр, который позволит увеличить суммарно расходы на социальные статьи до 2% ВВП. При этом Белоусов подтвердил, что при реализации идеи может быть использован подход Центра стратегических инициатив, который возглавляет Алексей Кудрин.

Об ограниченности ресурсов и необходимости эффективности бюджетных расходов на форуме напомнил министр финансов Антон Силуанов. «То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Многие и ведомства, и субъекты [Федерации] занимаются старанием получить побольше денег из центра. А ведь самое главное – выстроить систему управления, которая бы работала», – предложил он свой способ решения проблемы, напомнив, что главное – целеполагание.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, напротив, призвал провести децентрализацию, поскольку, по его словам, «мы перебрали». «Мы пришли к радикальной перецентрализации. Необходимо разворачивать ситуацию в обратную сторону и начать наполнять федерализм реальным смыслом», – заявил Чубайс.

Между тем, глава Татарстана Рустам Минниханов на примере строительства спортивных комплексов косвенно подтвердил данные Скворцовой о возросшей популярности спорта в стране и поддержал Силуанова в том, что касается целей. В то же время, по его словам, легких денег нет нигде, кроме бюджета.

«Много спортивных объектов мы построили, это для бюджета дорого. Мы определяем количество часов для детских спортивных школ и говорим: 50% денег на содержание вы должны заработать. То есть везде должны быть четкие ориентиры: как и куда двигаться. <...> Вообще в стране таких шальных денег, кроме бюджета, нет — везде есть собственники», – отметил Минниханов.