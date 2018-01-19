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ИЗМИР

«Не приходи, будет мясо». Связано ли нападение на школу в Улан-Удэ с поножовщиной в Перми?

19 Января 2018 317 0 Тренды События и факты
«Не приходи, будет мясо». Связано ли нападение на школу в Улан-Удэ с поножовщиной в Перми?

Четыре дня назад в пермской школе произошла поножовщина – это страшное событие обсуждают до сих пор. Однако сегодня новостные ленты сотрясла новость, которая не уступает в своей бессмысленности и ужасу предыдущей. В Улан-Удэ на учеников 7-го класса школы №5 (микрорайон «Сосновый бор») было совершено нападение. Согласно версии следствия, это сделал учащийся 9-го класса: сначала он бросил в класс горючую смесь, после чего атаковал присутствующих там школьников и педагога. Пострадало семь человек.

Что произошло

Нападение произошло в 9 утра по местному времени. Вооруженный коктейлем Молотова и топором, девятиклассник ворвался в школу, проследовал в седьмой класс. Затем он поджег тряпку, кинул ее в сторону учителя, а затем стал размахивать топором. Сообщается также, что с собой у подростка был еще и нож. Как выяснилось, охраны в этой школе вообще не было, то есть, всех кто входит в учебное заведение, не проверяли. «У нас охраны нет, вахтерши только возле входа сидят», — рассказал один из школьников.

Жертвами инцидента стало семь человек, шестеро детей (в том числе и сам нападавший) и учитель русского языка и литературы. По словам медиков, состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У одной из девочек зафиксирована «травматическая ампутация второго пальца». Еще у одного ребенка, мальчика – травма головы. Также у него оказались поврежденными спина и конечности.

Здание учебного заведения было оцеплено военными. На месте произошедшего работают сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики. В школе проходят обыски. К месту происшествия выехала Следственная группа из центрального аппарата СК РФ. Также прошло экстренное совещание силовиков в связи с ЧП, участие в котором принял главный федеральный инспектор по Бурятии. Из рабочей поездки по Монголии пришлось вернуться и главе Бурятии Алексею Цыденову.

Школьники и сотрудники учебного заведения отзываются о пострадавшем педагоге как об опытном и доброжелательном учителе. В разговоре с ТАСС одна из выпускниц школы рассказала: «Ирина Леонидовна Раменская работает в школе не первый год, она опытный преподаватель. У нас она вела уроки, хороший учитель. Также она вела уроки и у старших классов».

Предупреждение было

Как рассказала одна из местных жительниц, школьник, совершивший нападение на школу с топором и горючей смесью, рассказывал о своих планах одной из учениц. Об этом она сообщила в разговоре с ТРК «Тивиком». По ее словам, подросток отправил сообщение девочке в месенджере Viber. Он предупреждал ее, чтобы она не приходила в пятницу в школу, потому что там «будет мясо».

Женщина также рассказала о том, что произошло в школе. Нападавший «влетел» в кабинет №23, после чего ранил учительницу и трех учеников. «По голове [ударил] учительнице, всю голову [разбил] ребенку, спину [ранил] другому, и еще палец отрубил девочке», – сообщила очевидец.

«Благополучный самоубийца»

Уже известно, что девятиклассник, совершивший нападение и оказавшийся в числе пострадавших, пытался покончить жизнь самоубийством. Он был задержан, находится в больнице под охраной и дает показания. «Подросток пытался ранить себя. Он госпитализирован», – сообщили в пресс-службе СК.

Опровергая ранее появившиеся сообщения о том, что у него были сообщники, в СК сообщили, что школьник действовал в одиночку. Уголовное дело было возбуждено по ст. «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». О мотивах подростка пока ничего не известно. Специалисты выясняют все обстоятельства.

Кроме этого, по словам полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, школьник был участником закрытой группы в социальных сетях, и, более того, он мог иметь связь «с нападавшими на школы в других регионах».

Если говорить о социальном положении нападавшего, то, как сообщил источник РИА Новости из правоохранительных органов, школьник ранее не попадал в поле зрения полиции. А семья, в которой он жил, является благополучной.

Если ли связь между Улад-Удэ и Пермью?

Серия жестоких нападений на школьников, которые произошли на этой неделе в Перми, Челябинской области, а теперь и в Улан-Удэ приводят к мысли о том, что между ними может быть связь. Как сообщает Интерфакс, версию о том, что эти события могут быть связаны, будут проверять правоохранители.

Версию о том, что события в школах разных регионах могут быть связаны между собой, не исключает и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По его словам, в этом случае речь может идти о конкретном организаторе. То есть, преступление могло быть спланировано.

«Самое главное – понять мотивы. Если мы поймем мотивы, то мы можем воздействовать на эту ситуацию. Я не сомневаюсь нисколько, хотя это следствие покажет, кто есть организатор этого дела. Случай-то не единичный, получается», – заключил Меняйло.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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