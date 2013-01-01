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ИЗМИР

25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда

Янв 18
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда

25 проектов из Удмуртии вошли в число победителей конкурса на предоставление грантов Президента России
В число победителей конкурса на предоставление грантов Президента России на развитие гражданского общества 2018 года вошли 2 243 некоммерческие организации из всех регионов России. Среди них 25 организаций из Удмуртии: 18 из Ижевска, 4 — из Глазова, по одной — из Воткинска, Сарапула и Игринского района. Они получат гранты на сумму 44 миллиона 677 тысяч рублей из Фонда президентских грантов.

Максимальная сумма — почти 10 миллионов рублей — будет предоставлена Ассоциации родителей детей-инвалидов Сарапула для реализации проекта «Город на ощупь». Средняя сумма гранта — 1,78 миллиона рублей.

По количеству победителей Удмуртия стала 7-й среди регионов Приволжья. По числу победителей республика показала 4-кратный рост — с 6 организаций в 2015 году до 25 в этом.

Итоги конкурса прокомментировал руководитель Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Активность наших некоммерческих организаций заметно повысилась. .. Уверен, что постепенно мы научимся профессиональнее работать с грантооператорами и эффективнее заниматься реализацией самых различных проектов по всем направлениям. Теперь будем сообща действовать ради выполнения главной цели — привлечения в 2018 году 300 миллионов рублей на социальные проекты», — сказал Глава Удмуртии.



 
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