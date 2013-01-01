25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда



25 проектов из Удмуртии вошли в число победителей конкурса на предоставление грантов Президента России

В число победителей конкурса на предоставление грантов Президента России на развитие гражданского общества 2018 года вошли 2 243 некоммерческие организации из всех регионов России. Среди них 25 организаций из Удмуртии: 18 из Ижевска, 4 — из Глазова, по одной — из Воткинска, Сарапула и Игринского района. Они получат гранты на сумму 44 миллиона 677 тысяч рублей из Фонда президентских грантов.

Максимальная сумма — почти 10 миллионов рублей — будет предоставлена Ассоциации родителей детей-инвалидов Сарапула для реализации проекта «Город на ощупь». Средняя сумма гранта — 1,78 миллиона рублей.

По количеству победителей Удмуртия стала 7-й среди регионов Приволжья. По числу победителей республика показала 4-кратный рост — с 6 организаций в 2015 году до 25 в этом.

Итоги конкурса прокомментировал руководитель Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Активность наших некоммерческих организаций заметно повысилась. .. Уверен, что постепенно мы научимся профессиональнее работать с грантооператорами и эффективнее заниматься реализацией самых различных проектов по всем направлениям. Теперь будем сообща действовать ради выполнения главной цели — привлечения в 2018 году 300 миллионов рублей на социальные проекты», — сказал Глава Удмуртии.