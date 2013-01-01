25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда
25 проектов из Удмуртии вошли в число победителей конкурса на предоставление грантов Президента России
Максимальная сумма — почти 10 миллионов рублей — будет предоставлена Ассоциации родителей детей-инвалидов Сарапула для реализации проекта «Город на ощупь». Средняя сумма гранта — 1,78 миллиона рублей.
По количеству победителей Удмуртия стала 7-й среди регионов Приволжья. По числу победителей республика показала 4-кратный рост — с 6 организаций в 2015 году до 25 в этом.
Итоги конкурса прокомментировал руководитель Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Активность наших некоммерческих организаций заметно повысилась. .. Уверен, что постепенно мы научимся профессиональнее работать с грантооператорами и эффективнее заниматься реализацией самых различных проектов по всем направлениям. Теперь будем сообща действовать ради выполнения главной цели — привлечения в 2018 году 300 миллионов рублей на социальные проекты», — сказал Глава Удмуртии.
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