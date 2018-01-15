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Бюджетный маневр президента. Как и на что Путин планирует увеличить расходы

15 Января 2018 320 0 Тренды События и факты
Бюджетный маневр президента. Как и на что Путин планирует увеличить расходы

Сотрудники администрации президентства и профильных министерств ищут возможность увеличить бюджетные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Об этом рассказали чиновники федерального уровня и участники соответствующих совещаний. По их словам, провести расчеты на уровне «просьбы», а не официального поручения попросил президент Владимир Путин.

Где взять деньги

Идею провести соответствующие расчеты в числе прочих поддержали помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пишут «Ведомости». По словам одного из собеседников издания, существует определенное понимание, что расходы на человеческий капитал и инфраструктуру действительно нужно увеличивать.

Однако возникает вполне логичный вопрос: «Где взять деньги?». «Без них это просто лозунги», – подчеркивает неназванный чиновник. Другие источники сообщают, что этот вопрос обсуждается. В частности предлагается несколько вариантов: за счет сокращения части расходов, увеличения налогов, а также смягчения бюджетной политики.

Попытка номер 2

Аналогичный бюджетный маневр Путину предлагали совершить и перед предыдущими выборами президента, в 2011 году. Соответствующие пункты, в которых говорилось об увеличении расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, были внесены в Стратегию-2020. Сократить расходы предполагалось на оборону, безопасность, а также правоохранительную деятельность.

Однако, как пишут «Ведомости», маневр не удался. Во-первых, стимулы для реформ ослабились «за счет» высокой стоимости нефти. Во-вторых, по словам руководителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, «свой эффект» возымели события на Украине и последовавшие за этим санкции. В итоге российскому правительству пришлось направить усилия в противоположную сторону, объясняет директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова.

Тем не менее, сама идея бюджетного маневра не умерла. Ее активным сторонником является председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. После поручения Путина именно он занялся подготовкой новой программы. Вместе с этим он отмечает, что если бы эти маневры провели на шесть лет раньше, то в 2017 году рост ВВП оказался бы больше на 0,4%.

Что предлагает Кудрин

В ЦСР предлагают увеличивать госрасходы к 2024 году постепенно. В сравнении с предыдущим годом: на образование – на 0,8% ВВП, на здравоохранение – на 0,7% и на инфраструктуру – на 0,8%. Издание подчеркивает, что подлинность расчетов подтвердили два участника тематических совещаний.

Вместе с этим, как отмечается, нет предложений, связанных с уменьшением затрат на оборону. Однако, предположительно, могут быть сокращены траты на правоохранительные органы, а также на контрольно-ревизионный аппарат. По словам собеседника газеты, эти секторы раздуты, поэтому их оптимизация приведет к сокращению расходов в пределах 1% ВВП.

Другие источники финансирования

Кроме обозначенного перераспределения денег в бюджете обсуждаются и дополнительные источники финансирования для «путинского маневра». В частности, ранее Кудрин выступал с предложением о смягчении бюджетного правила. Как напоминают «Ведомости», в данный момент «нефтегазовые доходы, которые правительство может тратить в 2018–2020 годах, рассчитываются исходя из 40 долларов за баррель нефти Urals в ценах 2017 года». Кудрин же предлагает поднять цену отсечения до 45 долларов.

Тем не менее, у смягчения бюджетного правила есть противники. Так, представители Минфина убеждены, что ресурсы, которые планируется направить на здравоохранение и образование, «можно мобилизовать в бюджет за счет обеления экономики и увеличения адресности социальной поддержки». Такой метод, как рассказал один из чиновников, считают более эффективным и в Минэкономразвития, где ставка делается на «структурные реформы», направленные на ускорение роста ВВП и дополнительные доходы бюджета.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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