Налоги не повысят, но изменят структуру? Министр финансов попытался развеять слухи 138 0 Тренды События и факты

Одной из ключевых тем, затронутых участниками Гайдаровского форума в этом году, стала тема налогов и система налогообложения в России, а также ее перспективы на ближайшие несколько лет. Главным источником информации стал министр финансов Антон Силуанов, озвучивший основные пункты программы, которой будет придерживаться правительство.

Поменяем структуру

«Правительство не предполагает увеличения налогового бремени на предстоящие годы», – один из основных посылов, озвученных Силуановым во время Гайдаровского форума. Тем не менее, по его словам, Минфин планирует изменить структуру налоговой системы, чтобы сделать ее более конкурентоспособной.

Как сообщил министр, его ведомство собирается провести перенастройку налоговой системы. Для того, «чтобы она отвечала на основную задачу сегодняшнего дня – это увеличение темпов экономического роста». Силуанов подчеркнул, что налоговая система должна вести «к обелению экономики и сокращению теневого сектора, должна быть более простой, понятной и не допускать неуплату налогов».

Говоря в целом о российской налоговой системе, Силуанов отметил, что она станет более технологичной, а дополнительные ресурсы Минфин будет привлекать за счет администрирования. «Технологичность налоговой системы – за этим будущее. И за этим будущее увеличение налогов, доходов государства без увеличения налоговой нагрузки на добросовестный бизнес, который платит налоги», – резюмировал министр.

Налог для богатых?

Тем не менее, как ранее сообщал РБК, в правительстве проходит обсуждение возможности повышения ставки НДФЛ до 15%. Это может коснуться россиян с высокими заработными платами, от 7 млн до 10 млн руб. в год. Об этом изданию рассказал федеральный чиновник, а затем подтвердил собеседник, близкий к правительству. На сегодняшний день ставка НДФЛ находится на одинаковом для всех уровне в 13%. «Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%. Обсуждается вилка от 7 млн до 10 млн руб.», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что в социальном блоке придерживаются мнения, что введение повышенной ставки НДФЛ для богатых россиян и освобождение от налогов бедных граждан – целесообразная мера. По словам федерального чиновника, расчет увеличенной ставки подоходного налога проводился в отношении заработных плат более 5 млн руб. в год. Однако, как показали расчеты, «данная мера в настоящий момент не имеет смысла».

Регрессивная шкала

О возможном снижении налоговой нагрузки для бедных граждан сообщала и вице-премьер Ольга Голодец во время Гайдаровского форума. По ее словам, в правительстве постоянно проходит обсуждение вариантов об оказании помощи россиянам с низкими доходами.

«Мы постоянно эту тему обсуждаем. На сегодняшний день, к сожалению, в нашей стране сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными. Де-факто люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои доходы по налогам и получить компенсации, например, за добровольное медицинское страхование и за ряд других налогов. И получается, что люди, у которых доходы выше, в итоге получают меньшую нагрузку по налогам», — цитирует РИА Новости Голодец. Она уточнила, что конкретные предложения могут появиться в ближайшее время, но в данный момент они находятся в стадии обсуждения.

За чей счет?

Вместе с этим профильные российские министерства занимаются поиском возможности увеличения бюджетных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Соответствующую информацию озвучили чиновники федерального уровня, а также участники совещаний.

Идею проведения подобных расчетов поддержали помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Судя по всему, действительно есть определенное понимание, что расходы на человеческий капитал и инфраструктуру нужно увеличивать.

Но возникает логичный вопрос: «Где взять деньги?». По словам «федеральных собеседников», в ходе обсуждений звучат предположения, что «деньги могут появиться» за счет сокращения части расходов, смягчения бюджетной политики, а также увеличения налогов. То есть, налоги, все же, могут повысить. Для кого именно и как, пока остается под вопросом.