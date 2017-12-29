МРОТ растет, газовая война РФ и Украины, взрыв в Питере, кому на Руси жить хорошо, ЦБ и банки 545 0 Итоги недели

Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России повышается МРОТ (минимальный размер оплаты труда) до уровня прожиточного минимума. И какой же он, этот минимум? И как на него прожить? Почитайте наш материал о зарплатах госчиновников. И вам все будет ясно.

Газовая война России и Украины продолжается. Тут и Стокгольмский суд вмешался. Кто победил? Однозначного ответа пока нет.

В одном из магазинов Питера прогремел взрыв. Есть жертвы. Президент Путин охарактеризовал его как терракт. В Казанском соборе не получилось. ЦРУ «наводку» дало и террористов обезвредили. А здесь не успели. Президент предложил стрелять по террористам на поражение. Поможет ли это в борьбе с фанатиками?

«Минфин» обнародовал зарплаты министров и высших чиновников. И кто больше всех получает? Правильно! министр финансов Антон Силуанов – 1,7 млн. руб. в месяц Что – что, а себя профинансировать министр смог. Видно - настоящий профессионал!

Заканчивается 2017 год. И как поживает российская экономика. Как оно, на самом деле, у нас. Одни говорят одно, другие – другое. И что нас ждет в 18 году? Выборы – это понятно. А еще? Давайте, вместе разберемся.

ФАС «наезжает» на «Мегафон». Все дело в тарифах на международный роуминг этой компании. Что-то изменится? Или все закончится по Крылову – «А Васька слушает, да ест».

Центробанк лютует. Продолжает «зачистку» коммерческих банков. Причем, самых крупных. За «Открытием», «Бин банком» и до «Промсвязьбанка», добрались. Г-н Ананьев - это председатель правления упомянутого финансового учреждения и, по совместительству, его главный акционер планово заболел и уехал на лечение. Говорят в Лондон. А куда же еще? Что же происходит в нашей банковской системе? И куда деньги нести, если они, конечно, есть. Мы попробовали разобраться.

Президент Путин выступил на съезде «Единой России». И много чего народу пообещал. Почему теперь все у нас получится? Или, по прежнему, нет? Вот мнения наших экспертов.