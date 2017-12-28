«Называть вещи своими именами». Почему Путин признал взрыв в Санкт-Петербурге терактом 759 0 Тренды События и факты

27 декабря в одном из супермаркетов северной столицы произошел взрыв, в результате которого пострадало тринадцать человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». Однако сегодня, 28 декабря президент Владимир Путина поправил ведомство – он назвал случившееся терактом и призвал спецслужбы ликвидировать террористов на месте. Таким образом, взрыв стал вторым терактом в Санкт-Петербурге за год.

ЧП без погибших

Взрыв в супермаркете «Перекресток», который находится в Санкт-Петербурге на Кондратьевском проспекте, 44, прогремел вечером в среду. Как позднее сообщили представители СК РФ, согласно предварительным данным, сработало устройство, которое было начинено поражающими элементами – металлическими шариками. Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

В Национальном антитеррористическом комитете установили, что самодельная бомба была оставлена в камере хранения магазина молодым человеком, возможно, студентом неславянской внешности. Точно так же в апреле этого года выходец из Киргизии привел в действие взрывное устройство мощностью 230 граммов тротилового эквивалента на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По словам очевидцев, взрывной волной выбило двери магазина, а затем обрушился потолок. В результате взрыва пострадало 13 человек. С ранениями разной степени тяжести они были доставлены в больницы. Смертельных исходов не зафиксировано. Первоначально по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц. По словам специалистов, следователи выбрали более мягкую характеристику, хотя улики свидетельствовали о теракте. Однако в Кремле не посчитали это недоработкой спецслужб.

Вспышка, темнота, дым. Что говорят очевидцы

В числе пострадавших оказалась Инна Кобелева, которая была выписана из больницы ближе к полуночи 27 декабря. В разговоре с сайтом 78.ru она сообщила о некоторых подробностях взрыва. «Сначала голубая вспышка, потом кромешная темнота, куча дыма… Меня откинуло взрывной волной, осколками рассекло губу и они попали в разные места, потом их вытаскивал хирург», — рассказала женщина. По ее словам, бомба находилась «где-то между камерами хранения и кассами».

О том, что взрывное устройство находилось в районе касс, рассказала еще одна пострадавшая, Алла Евгеньевна. В беседе с РенТВ она сообщила, что взрыв оказался «очень оглушительным», и на момент ей показалось, что взорвалась та самая касса. «Только начала собираться... Открываю глаза — все черно, запах гари, взвесь пыли… Ничего не слышу, ватная голова, потом увидела, что сын кричит на меня. Думаю — мы вдвоем живы. Сын подходит ко мне, а у меня пальто горит, стал тушить мне пальто. Потом сотрудники магазина стали искать тех, кто в магазине, пальто мне потушили», — рассказала пострадавшая.

Все же теракт

Во время совещания с военнослужащими, которые участвовали в операции в Сирии, президент России Владимир Путин заявил о том, что случившееся – это теракт. В связи с чем, как передает ТАСС, глава государства поручил ФСБ во время задержания преступников действовать по закону. Однако, «при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов в плен никого не брать, ликвидировать на месте».

«В наших правилах всегда называть вещи своими именами, и это сделал президент России Владимир Путин, получив соответствующую информацию от спецслужб», – прокомментировал ситуацию РИА Новости первый заместитель главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он также отметил, что квалификация взрыва как теракта позволяет привлекать к расследованию этого преступления дополнительные механизмы. «Не думаю, что сейчас следует спешно говорить об ужесточении антитеррористического законодательства. Нужно, прежде всего, спокойно разобраться, какой лазейкой воспользовался преступник, где, так сказать, у нас «тонко», – подвел итог Клинцевич.

Компенсация пострадавшим

Как стало известно, все пострадавшие от взрыва получат компенсацию в размере 300 тыс. руб. Деньги будут выплачиваться из резервного фонда губернатора. Об этом в своем Twitter проинформировал пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

«Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда Губернатора», — говорится в сообщении.

Между тем в Кремле не согласились с тем, что Санкт-Петербург стал более уязвимым для террористов городом России. «Такая постановка вопроса некорректна, что северная столица стала более уязвимой. Вы знаете, что терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире, и, к сожалению, это явление, с которым нужно бороться, не переставая, и в борьбе с которым нужно применять усилия всех стран мира», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.