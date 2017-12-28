Чиновники-миллионеры. Какую зарплату получают наши министры 347 0 Тренды События и факты

Министерство финансов России обнародовало данные о размере средней заработной платы сотрудников российских федеральных госорганов, включая министров. Цифры оказались весьма впечатляющими. Так, самую большую заработную плату получает министр финансов Антон Силуанов – 1,7 млн руб. в месяц, а самую маленькую глава Минстроя Михаил Мень – 443 тыс. руб. При этом в следующем году зарплаты чиновников планируется проиндексировать.

«Богатые» и «бедные»

Данные о заработных платах, как уточняется, были представлены за 2016 год. Самые большие зарплаты – у глав ведомств из финансово-экономического блока. Больше всего денег, как было сказано выше, используется на ежемесячный «гонорар» министра финансов Антона Силуанова (1,7 млн руб.). Второе и третье место – у бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и главы Минэнерго Александра Новака (1,27 и 1,16 млн руб.).

Кроме них, самые большие заработные платы у министров юстиции, спорта, а также иностранных дел, здравоохранения и образования. Так, Глава МЧС зарабатывал немного меньше миллиона: 954 тыс. руб., а министр промышленности и торговли — 921 тыс. руб. Глава российского МИД получал на несколько сотен тысяч меньше: 507 тыс. руб. Что касается «самых бедных» министров, то самая маленькая зарплата у главы Минстроя Михаила Меня (средний заработок составлял около 443 тыс. руб. в месяц) и главы Минсельхоза Александра Ткачева (451 тыс. руб.).

Нехилые суточные

Некоторые СМИ публиковали сообщения, в которых рассказывали о том, сколько получают сотрудники МИДа в зарубежных командировках. В частности, размер суточных российских дипломатов составляет 147 тыс. руб. РИА Новости обратились за комментарием к собеседнику из МИДа, однако в министерстве «с удивлением ознакомились» с материалами, где сообщалось о подобных «компенсациях». «Не очень понятно, о каких 147 тысячах рублей в сутки идет речь. Ни в сутки, ни в неделю никто таких денег в МИДе не получает», – заявил собеседник.

Также, по словам источника, во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что скоро в Минфине эта информация будет уточнена, также будут «даны соответствующие разъяснения как СМИ, так и МИДу, с которым публикацию данных в таком виде не согласовывали».

Работаю за доллар

Как рассказал советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергея Хестанова, зарплата российских министров ненамного превышает уровень заработка европейских коллег. Однако существенно больше зарплат в США. «Причем, основной фактор формирования именно такого уровня зарплат чисто исторический. Так уж сложилось. Зарплаты силовых министров часто не разглашаются по соображениям безопасности, хотя они и не сильно отличаются от зарплат других министров», – цитирует ПРАЙМ эксперта.

В частности, канцлер Германии Ангела Меркель получает чуть больше 20 тыс. евро в месяц (примерно 1,5 млн руб.), а члены ее кабинета – около15 тыс. евро. Премьер-министр Италии получает примерно 20 тыс. евро в месяц, а годовой заработок премьер-министра Великобритании составляет более 150 тыс. фунтов стерлингов (меньше 1 млн руб.). Британские министры получают 130 тысяч фунтов стерлингов в месяц. А премьер Норвегии – примерно 150 тыс. евро в год (приблизительно 900 тыс. руб. в месяц).

Что касается США, то здесь идет речь о более «скромных» заработках. Администрация президента Дональда Трампа обнародовала данные о том, сколько получают сотрудники Белого дома. В среднем их доход колеблется на уровне от 30 тыс. до 180 тыс. долларов в год. То есть, получается, что самые высокооплачиваемые американские чиновники получают меньше одного миллиона рублей в месяц. Что касается самого Трампа, то после того, как он стал главой государства, он решил отказаться от заработной платы президента, которая составляла 400 тыс. долларов в год. Поскольку президент США не имеет права вообще работать бесплатно, то Трамп получает всего один доллар в год.