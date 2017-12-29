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ИЗМИР

«Может, возьмете наш газ?». Украину обязали покупать российский газ. Киев ставит условия

29 Декабря 2017 271 0 Тренды События и факты
«Может, возьмете наш газ?». Украину обязали покупать российский газ. Киев ставит условия

В прошлую пятницу Стокгольмский суд пришел к решению о взыскании с украинского «Нафтогаза» в пользу российского «Газпрома» двух миллиардов долларов – за топливо, которое было поставлено несколько лет назад. Вместе с этим Киев убежден: победа осталась за Украиной, поскольку судом было списано 56 млрд долларов – такую сумму требовал «Газпром» по условию «take or pay». Однако факт остается фактом: суд обязал Киев каждый год закупать у России 5 млрд кубов газа.

Риски для Украины

По словам экспертов, решение, которое вынес Стокгольмский суд, представляет риски для самой Украины, и, конечно, для будущего ее газового рынка. Такого мнения, как передает ТАСС, придерживается и член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, двухмиллиардная выплата долга за поставленный газ – это, по сути, прямой финансовый проигрыш, убежден эксперт. Ранее «Нафтогаз» вообще требовал отменить условие «take or pay» («бери или плати»), однако суд решил оставить его в силе, и в итоге был определен ежегодный объем газового контракта на 5 млрд кубометров. «Обязательный выкуп («бери или плати») касается 4 млрд кубометров», – добавил Корольчук.

Вместе с этим как считает эксперт, значительное сокращение объема газа, обязательного для закупки, – это уже достижение. Но с другой стороны, у «Газпрома» нет обязательств продавать больше 5 млрд кубометров. «Соответственно, другой объем импорта Украина все равно будет покупать по схемам реверса и переплачивать за газ. Ежегодный импорт Украины может составлять в последующие годы ориентировочно на уровне 11-15 млрд кубометров», – объясняет Корольчук.

Порошенко: куплю дешевый газ

Со своей стороны украинский президент Петр Порошенко заявил, что возобновление закупок газа у России возможно только в том случае, если голубое топливо будет «дешевым». Также, по его словам, ранее Россия уже обращалась к Украине с соответствующим запросом, передает РИА Новости.

«Они стучат: может, возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста», – заявил Порошенко во время своего визита в Одесскую область. Он подчеркнул, что Киев готов к возобновлению закупок недорогого газа для «снижения тарифов для наших людей». Заявив также о том, что газовый контракт между Украиной и Россией в 2009 году был подписан «преступным способом».

Что ответили в Госдуме РФ

В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко о «дешевом российском газе». Так, в беседе с RT председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный отметил, что Россия никогда не отказывала Украине в газовых поставках, а тот газ, который покупается реэкспортом, тоже, по сути, является российским. «Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на 20 долларов за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около 190-195 долларов, то они покупали тот, который стоит больше 200 долларов, и потеряли на этом десятки миллионов долларов», – сказал парламентарий.

Завальный отметил, что в любом случае газ из России будет Украине обходиться дешевле: «Сейчас у них, кроме всего прочего, есть обязательство: приобретать не менее 5 млрд кубов газа в год. У нас, соответственно, есть обязательство продавать Украине газ, где формула цены привязана к европейскому хабу. Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе».

Потерять статус транзитера

Слова Порошенко о закупках российского газа могут быть продиктованы несколькими факторами, и не самыми радужными. С таким мнением в эфире радио Sputnik выступил политический аналитик Владислав Гулевич. По словам эксперта, украинская экономика падает вниз, и государство сталкивается с настоящей угрозой реального экономического коллапса. «Поэтому покупать по реэкспорту российский же газ в Европе по более высокой цене накладно», – отмечает политолог.

Еще одна причина, по словам Гулевича, состоит в том, что Киев боится за то, что может потерять статус так называемого транзитера российского газа в Европу. Прямого заявления об этом Порошенко не делал, но подобные намеки можно без труда прочитать между строк. «Польша старается отобрать у Украины статус транзитера – она уже сейчас поставляет американский газ в некоторые страны Европы и очень хочет поставлять его и Украине. Тогда не Польша будет платить Украине за транзит российского газа, а Украина – Польше», – считает эксперт.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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