В ТПП РФ оценили плюсы и минусы



В октябре 2020 года Банк России представил для общественных консультаций Доклад «Цифровой рубль», суть которого – вопрос, обращенный к нашему обществу, – нужен ли ему цифровой рубль и если да, то в каком формате общество готово его использовать? Предлагаем вниманию читателей точку зрения председателя Экспертного совета по ОРВ законопроектов Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Юлии Приходиной.

Как верно отмечается в Докладе (стр. 39), «Важно отметить, что, изучая введение ЦВЦБ, регуляторы сходятся во мнении, что ЦВЦБ должна быть организована таким образом, чтобы она пользовалась достаточным спросом (поэтому характеристики ЦВЦБ должны учитывать потребности пользователей) и не создавала новых рисков или искажений в работе денежной системы, а наоборот, снижала их».

Безотносительно к процессам цифровизации, пандемия COVID-19 выявила необходимость бесконтактных форм расчетов, обеспечивающих максимальную безопасность для участников гражданского оборота. Наличные деньги решают вопрос независимости от Интернета, сотовой связи и банков, но не решают вопрос бесконтактности. Безналичные расчеты решают вопрос бесконтактности, но не решают вопрос независимости от банков и/или Интернета/сотовой связи. Поэтому необходимы формы существования денег, которые позволят бесконтактно рассчитываться без привязки к каким-либо видам связи. В этом плане обозначенная в Докладе опция офлайн - расчетов цифровыми рублями видится привлекательной.

Понятийный аппарат

Обсуждение вопросов, поставленных в Докладе, требует не только оценки, какие новые опции и преимущества по сравнению с привычными формами расчетов способен дать цифровой рубль, но также точного понимания правовой природы цифровой валюты и наличия четких формулировок и определений.

Согласно положениям Доклада «Цифровой рубль будет представлять собой цифровую форму национальной валюты и обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации рубля из одной формы в другую… Иными словами, цифровой рубль будет являться цифровой валютой российского центрального банка».

Данное определение цифрового рубля не соответствует положениям Федерального закона от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - закон о ЦФА), поскольку указанный закон исключает из понятия цифровой валюты денежную единицу Российской Федерации и запрещает использование цифровой валюты в качестве законного средства платежа (см. ст.ст.1 и 14 закона о ЦФА).

Для устранения указанных противоречий возможно:

1) отграничить от цифрового рубля финансовые инструменты, обозначенные в качестве цифровой валюты в законе о ЦФА, во избежание смешения и путаницы с квалификацией данных активов и:

а) определять их не в качестве цифровой валюты, а иным образом, или

б) не менять приведенное в законе о ЦФА определение цифровой валюты и не определять цифровой рубль в качестве цифровой валюты, либо

2) закрепить в законе о ЦФА, что цифровая валюта – это исключительно цифровой рубль, монопольно эмитируемый ЦБ. В таком случае необходимо снимать ограничения в отношении оборота цифровой валюты – цифрового рубля.

Поскольку закон о ЦФА предполагает принятие ряда нормативно-правовых актов, регламентирующих оборот цифровой валюты, следует определиться с концепцией и понятиями «цифровая валюта» и «цифровой рубль» как можно раньше и учитывать изложенные выше моменты при разработке соответствующего законодательства.

В тесной связке с цифровым рублем идут понятия «электронный кошелек» или «онлайн-кошелек». Для проведения расчетов цифровым рублем «пользователю необходимо перевести ЦВЦБ со своего онлайн-кошелька на устройство, например мобильный телефон или иное устройство, поддерживающее функции расчетов в ЦВЦБ в офлайн-режиме» (стр. 15 Доклада). Но каким образом пользователь будет выводить деньги из онлайн-кошелька на мобильное устройство, если предполагается, что «Цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой…».

Получается, что на мобильном (ином) устройстве также должен быть некий «мобильный кошелёк», порядок открытия и использования которого тоже требует регламентации со стороны регулятора.

Обращу внимание еще на один момент. В описании моделей цифровой валюты неоднократно используются понятия «покупка ЦВЦБ», «поручение на покупку ЦВЦБ». В этом видится противоречие общей концепции цифрового рубля, т.к. он, согласно положениям Доклада, представляет собой всего лишь форму существования рубля, а не отдельный самостоятельный вид финансового актива. Поэтому речь, скорее, должна идти об обмене безналичных/наличных рублей на цифровые, переводе безналичных рублей в цифровые и т.п. Таким образом, сама концепция цифрового рубля и связанный с ней понятийный аппарат требуют доработки.

Ответственность и риски

Ответственность за оборот цифрового рубля и риски с этим связанные, лежат в плоскости ответа на вопрос – какой принцип будет положен в основу функционирования инфраструктуры, обеспечивающей эмиссию и оборот цифрового рубля. Будет ли это выбор в пользу централизованного обслуживания единственным участником – эмитентом в лице ЦБ или же в пользу вовлечения в процесс финансовых посредников?

В Докладе говорится, что «прямая модель, в которой все функции выполняет центральный банк, перегружает регулятора избыточными функциями, в которых частный, ориентированный на прибыль сектор заведомо более компетентен, в том числе в части знания своих клиентов». В то же время, централизованный подход позволяет лучше контролировать процесс и обеспечивать большую устойчивость и доверие к системе, существенно снижая риски злоупотреблений со стороны финансовых посредников. И защищать от рисков, вызванных отзывом лицензии, банкротством и т.д. Если финансовые посредники все же будут интегрированы в систему, то их круг, по крайней мере на начальном этапе, должен быть ограничен наиболее устойчивыми банками. Вопрос доверия здесь является одним из ключевых - доверия к финансовой устойчивости, репутации, в т.ч. должностных лиц, соблюдению интересов клиентов, защите безналичных денег, хранящихся на счетах, информационной безопасности, безопасности расчетов и т.п.

Вероятно, следует задаться и вопросом страхования средств, размещаемых в форме цифрового рубля. Это может сделать его более привлекательным и защищенным в глазах пользователей. Но данную опцию целесообразно рассматривать в том случае, если средства в цифровых рублях будут храниться на счетах (в электронных/мобильных кошельках) со статусом, аналогичным счетам в банках, по которым существует система страхования вкладов.