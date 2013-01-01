В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды



Новый резидент Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» запустил производство фурнитуры из термостойкой пластмассы, необходимой для изготовления кухонной утвари.

На новом предприятии компании «Бакелит Пласт» создан полный цикл производства фурнитуры из бакелита – от литья форм до нанесения специального декоративного покрытия на готовые изделия. Установленное здесь современное высокотехнологичное оборудование, в том числе машины для литья и окрасочные аппараты, обеспечивают высокое качество продукции.

Проектная мощность нового завода составляет 150 тысяч изделий в месяц. Сегодня здесь выпускают ручки для кастрюль, сковород, ковшей и другой посуды для приготовления пищи и поставляют производителям этой посуды в Центральную Россию.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ставропольского края, на территории индустриального парка «Мастер» на площади в 60 тысяч квадратных метров уже размещено 56 предприятий, на которых работает более 600 человек. Общий объем выручки резидентов парка составил более 2,9 млрд рублей. В создание Ставропольского краевого индустриального парка с 2016 по 2020 год вложено 700 млн рублей из федерального и регионального бюджета и около 450 млн рублей управляющей компании АО «КИП «Мастер». Федеральные субсидии были получены рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».