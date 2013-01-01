Крупный тепличный комплекс будет возведен в Северной Осетии



Сотрудники нового тепличного комплекса, расположенного в Пригородном районе Северной Осетии, будут заниматься выращиванием томатов и других овощей закрытого грунта.

К строительству теплиц рабочие приступят в начале октября 2022 года, а в настоящее время, как сообщили на официальном сайте Минсельхоза, проводятся изыскательные работы, подразумевающие изучение природной среды, выбранного для возведения теплиц района, а также безопасности работы на выбранной территории, с точки зрения вредного воздействия сельскохозяйственной деятельности на экологию региона.

Тепличный комплекс расположится на территории более 80 га. Предполагается, что после выхода на полную проектную мощность, хозяйство будет производить порядка 34 тыс. тонн продукции в течение года, обеспечивая не только Северную Осетию, но и соседние регионы свежими и качественными овощами . Ухаживать за выращиваемыми овощами будут 860 работников теплиц. В проект вложат 15 млрд рублей.