На Ставрополье возрождают марочное виноделие



Виноградовинодельческая отрасль играет важную роль в экономике Ставропольского края. Поэтому, развитию виноградарства уделяют в крае особое внимание, не только закладывая новые виноградники и винодельни, но и возрождая линию марочного виноделия.

ЗАО «Левокумское», расположенное в Левокумском округе, является одним из самых известных, стабильных и рентабельных предпритятий винодельческой отрасли. Компания выращивает сорта винной ягоды, из которой производят такие натуральные вина, как Саперави, Молдова, Ркацители, Сильванер, Рислинг, Сухое красное и Сухое белое.

Но оснобое внимание руководство предприятия уделяет выращиванию морозостойких сортов винограда, устойчивых к болезням и вредителям, закладывая под них большие земельные площади. Так, сотрудники компании выращивают на полях новые перспективные сорта винограда "Первенец Магарача", "Цветочный", "Каберне", постоянно увеличивая площади насаждений.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, компания проводит линию возрождения марочного виноделия, ведет селекционную работу, получает новые виды виноматериалов. А благодаря внедрению в производство новейшего импортного оборудования, предприятие ежегодно увеличивает производство сортовых виноматериалов.

Виноградарство и виноделие входят в число наиболее динамично развивающихся отраслей АПК России. Согласно данным Минсельхоза, в 2021 году российские аграрии собрали 680 тыс. тонн винограда, что соответствует показателю предыдущего года. Такой урожай позволит произвести около 44 млн декалитров вина.