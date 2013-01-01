В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию



Благодаря новым технологиям можно будет автоматизировать сбор и анализ данных, что существенно облегчит работу аналитиков. Планируется, что на реализацию проекта будет потрачено около 460 млн рублей – этой суммы, согласно предварительным расчетам должно хватить проект, который будет реализован в рамках программы «Цифровая экономика».

Сегодня аналитики фактически вручную собирают данные, необходимые для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ, показатель, который характеризует динамику цен). Для этого в Росстате сформирована целая система сбора и обработки данных. Однако, так или иначе, но пока нет возможности для отслеживания движения цен и тарифов на все товары и услуги, которые сегодня продаются в России. И в этом плане внедрение искусственного интеллекта (ИИ) должно существенно облегчить задачу.

Собственно расчет индекса потребительских цен требует весьма трудоемкой, и во многих моментах фактически ручной работы: чтобы зарегистрировать цены, эксперты ведомства пользуются смартфонами, на которых установлено специальное ПО.

Не менее трудоемкой получается и предварительная работа. В частности, требуется определить населенные пункты, где проводится регистрация цен и тарифов на товары и услуги, затем произвести отбор базовых организаций, где будет проводиться регистрация цен и тарифов на товары и услуги. Необходимо также определиться с товарами и услугами, которые будут «взяты в оборот».

Но с наступлением цифровой эпохи, в частности, появлением онлайн-касс и систем маркировки товаров через штрих- и QR-коды, стали появляться новые возможности, которые позволят собирать данные по ценам и потребительской активности. Поэтому вполне естественно возник вопрос о том, что эти возможности можно было бы использовать для расчета инфляции.

Вместе с этим ряд экспертов заговорили о следующей проблеме: у разных продавцов – разная кодификация товаров. Поэтому ИИ здесь придется как нельзя кстати: планируется, что с его помощью можно будет решить ряд вопросов и произвести расчеты, на которые человеческого ресурса может и не хватить.