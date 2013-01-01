Первый полет совершил вновь изготовленный стратегический ракетоносец ТУ-160М
ТУ-160М создан на базе Ту-160 – самого крупного и самого мощного в истории военной авиации сверхзвукового самолета с изменяемой геометрией крыла. Для его создания инженерам пришлось полностью восстанавливать цикл производства Ту-160, но уже применяя новые модернизированные системы и цифровые технологии.
Сегодня, 12 января, вновь созданный российскими инженерами стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет. Полет проходил на аэродроме Казанского авиационного завода, который является филиалом ПАО «Туполев» и входит в состав ОАК Госкорпорации Ростех. Согласно данным Минпромторга, самолет находился в воздухе, примерно, 30 минут. Пилоты подняли машину на высоту 600 метров и провели тестирование ракетоносца на устойчивость и управляемость.
Ту-160М сохранил свой внешний вид, но создан на новой технологической базе с использованием цифровых технологий. Обновленный ракетоносец имеет модифицированный двигатель и новейшие системы управления, навигации и вооружения. В ходе создания новой машины инженеры провели серьезную работу по восстановлению технологий вакуумной сварки титановых изделий и агрегатов планера самолета. А передовые предприятия России в сфере промышленности, металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения сформировали новую рабочую кооперацию для возможности реализации Программы восстановления полного производственного цикла самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Причем дальнейшее развитие воссозданной платформы Ту-160 даст возможность использовать появившиеся наработки для создания новых перспективных видов вооружений.
Фото: официальный сайт Минпромторга
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Ну как новый? От Советского Союза осталось несколько незаконченных самолетов, их тридцать лет укомплектовывали, укомплектовывали, доукомплектовали наконец. Чем, пока непонятно. Так что, если где-то свалится и разобьется, неудивительно, ведь самолетная отрасль сейчас служит больше для распила денег
А что думать? Мне как - бы насрать. А вообще молодцы, что развалили наработанное трудом советских граждан.