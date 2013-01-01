"Падающая" Башня Сююмбике и Усадьба Бакировых получили первые в Татарстане электронные паспорта



Первые электронные цифровые паспорта получили два уникальных культурных объекта Татарстана: "падающая" Башня Сююмбике Казанского Кремля и роскошная Усадьба Бакировых, представляющая памятник архитектурного наследия татар.

В Татарстане началась программа по внедрению цифровых технологий в культурный фонд региона. Речь идет о том, что все культурные объекты должны получить электронные цифровые паспорта. В качестве эксперимента, специалисты уже оцифровали два культурно-исторических памятника республики: Башню Сююмбике Казанского Кремля и Усадьбу Бакировых, которая представляет собой непревзойденный памятник архитектурного зодчества татар.

О начале работ по оцифровке культурных объектов рассказал председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, в ходе коллегии ведомства. Специалисты провели оцифровку памятников при помощи сканирования, с применением лазера, который фиксирует не только общий фасад зданий, но и все архитектурные и декоративные элементы. Подобный метод отличается высокой точностью, с погрешностью всего лишь 2 мм.

Такое 3D сканирование объектов окажет неоценимую помощь в работе по сохранению культурного наследия Татарстана, поможет проводить реставрацию памятников, а также работы по их восстановлению и возвращению исторического облика. 3D сканирование обеспечит создание наиболее точной и актуальной научно-проектной документации, сообщает Интерфакс.

Башня Сююмбике расположена внутри стен Казанского Кремля и в прошлом выполняла сторожевую функцию. Она состоит из семи ярусов, а ее высота достигает 58 метров. Башня Сююмбике отностится к падающим башням. Наклон ее шпиля от правильной вертикали составляет 2 м. В мире насчитывается более 300, так называемых, падающих башен. Они есть практически во всех частях света, включая даже Океанию. Но самыми узнаваемыми из них, конечно, являются Пизанская башня, расположенная в Италии, и знаменитый лондонский Биг-Бен.

Усадьба Бакировых расположена в селе Большой Менгер в Атнинском районе на севере Татарстана. Это роскошный трехэтажный особняк, построенный крупным землевладельцем, купцом первой гильдии Валиуллой Бакировым в 1838 году. Здание богато украшено резными элементами и представляет собой наиболее яркий образец деревянного зодчества татар.