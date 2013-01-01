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Нижегородский мед поедет в Евросоюз

Янв 25
Нижегородская область Приволжский федеральный округ
Нижегородский мед поедет в Евросоюз


В 2022 году фермеры из Нижегородской области начнут экспортировать произведенный ими мед и другие продукты пчеловодства в Европейский союз. В настоящее время уже подписаны контракты на экспорт 500 тонн меда в год, первые партии которого отправятся в европейские страны уже весной. А в будущем, фермеры рассчитывают увеличить экспорт меда до 5 тыс. тонн в год.

Внутренний рынок России перенасыщен медом. Это ставит перед компаниями-производителями и частными фермерами вопрос о поиске альтернативных рынков сбыта своего продукта и, в первую очередь, экспорте. Но для его развития требуется соблюсти ряд условий: добиться высокого качества продукта, соответствующего международным стандартам.

По данным Минсельхоза, в Нижегородской области нашли решение этой проблемы. Для развития экспорта, в Богородском районе региона на базе фермерского хозяйства Алексея Тараканова, начали строительство заготовительно-перерабатывающего предприятия. Оно будет использовать собственные продукты пчеловодства и закупать мед у фермеров, формировать продукты в единые партии и отправлять их на реализацию в Евросоюз. А самое главное, на ферме будет создана собственная экспресс-лаборатория, которая будет контролировать качество меда.

Общая стоимость реализации проекта составляет 50 млн рублей. В настоящее время проект реализован на 80%. На территории хозяйства появился просторный производственный цех, оборудованный специальной техникой для разогрева, смешивания и фильтрации меда. А для закупки лабораторного оборудования, планируется подать заявку на получение грантовой поддержки.

Согласно данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус", представленным ТАСС, за период с января по октябрь 2021 года Россия отправила на экспорт 1,1 тыс. тонн меда. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основным покупателем российского меда выступила Польша. Также сладкий российский продукт активно покупают Украина, Чехия, США, Канада, Бельгия, Япония, Китай, Азербайджан и другие государства.



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