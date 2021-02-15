В Чувашском заповеднике обнаружен



Исследователи обнаружили необычное для зимы существо в озере Чебак в охранной зоне заповедника «Присурский». Это миниатюрная коловратка Colurella colurus (Ehrenberg, 1830), длина панциря которой составляет всего около 100 мкм. Ее обнаружили подо льдом в озере Чебак, что довольно необычно.

Исследователи Государственного природного заповедника "Присурский", расположенного на территории Чувашии, обнаружили необычного "тайного" обитателя. Речь идет о миниатюрной коловратке Colurella colurus (Ehrenberg, 1830), обнаруженной подо льдом озера Чебак в охранной зоне заповедника.

Коловратки (Rotifera) относятся к классу низших червей. Представители данного класса имеют коловращательный аппарат на передней части головы, который служит как для перемещения, так и для поглощения пищи. Именно из-за него коловратки получили такое название. Этот класс червей может жить и в соленой и пресной воде, но наиболее широко коловратки распространены в континентальных водоемах, где играют одну из главных ролей в круговороте веществ.

Длина панциря обнаруженной Colurella colurus составляет всего 100 мкм, а питается она бактерио- и фитопланктоном, а также мельчайшими частичками отмершего органического вещества, растворенного в воде.

Как сообщает пресс-служба органов власти Чувашской Республики, ссылаясь на официальный сайт заповедника "Присурский", известно, что в водоемах заповедной зоны обитают ближайшие родственники Colurella colurus, но в зимний период они пока не обнаружены.