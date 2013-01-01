В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену



Комплекс площадью около 40 тыс. квадратных метров на 10 тысяч зрительских мест построили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» как центр спорта для жителей белгородской агломерации.

В масштабном комплексе «Белгород Арена» созданы все условия для проведения общероссийских и международных соревнований по командным виза спорта – баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу, а также по спортивной и художественной гимнастике, акробатике, боксу, кикбоксингу, тхэквондо и другим видам единоборств.

Ранее самым крупным объектом в Белгороде был дворец спорта «Космос» вместимостью около 5 тысяч зрителей. Несколько лет назад волейбольный клуб «Белогорье» стал инициатором создания спорткомплекса площадью 30 тыс. кв. метров. В 2013 году был заказан проект, затем началось строительство, но оно было приостановлено из-за нехватки средств.

В 2019 году региональные власти заявили о планах к концу 2020 года достроить многофункциональную спортивную арену.

Как сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области, завершение строительства стало возможным благодаря решению Президента России. Один миллиард рублей в создание уникального спортивного объекта инвестировала компания «Металлоинвест» - средства были выделены по программе социально-экономического партнерства с Правительством Белгородской области.

«Белгород Арена» обеспечит наилучшие условия для белгородцев, половина из которых, по данным региональной администрации, уже сегодня систематически занимается физкультурой и спортом. Кроме того, новые возможности для развития профессионального спорта появятся у региона, который уже вырастил 11 олимпийских чемпионов, 18 призёров Олимпийских игр, более шести сотен победителей международных соревнований.

Кроме того, «Белгород Арена» станет площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий.

Одно из таких мероприятий состоялось прямо в день открытия многофункционального спортивного центра – здесь прошла церемония вручения XV премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Награды получили 18 спортсменов-паралимпийцев и тренеров сборных команд России, которые внесли наибольший вклад в развитие отечественного паралимпийского движения в России.

В этом году на площадке «Белгород Арены» состоится более сотни масштабных мероприятий, пройдут Спартакиады молодежи и пенсионеров России.