В Белгородской области создадут производство горячебрикетированного железа



Соглашение о строительстве металлургического завода на базе Стойленского ГОКа подписали Минпромторг России, правительство Белгородской области и Группа НЛМК. В этот проект до 2027 года будет инвестировано 250 млрд. рублей.

Речь идет о создании высокотехнологичного цифрового производства с низким углеродным и экологическим следом. Здесь будут установлены системы газоочистки и замкнутого водооборотного цикла, обеспечено повторное использование образующихся отходов и другое новейшее оборудование, которое позволит свести к минимуму негативное воздействие металлургического производства на окружающую среду.

В результате реализации этого проекта объем добычи на Стойленском горно-обогатительном комбинате будет увеличен почти в полтора раза - с 43 до 67 млн тонн руды в год. Для того чтобы переработать это сырье, создадут новые мощности по обогащению 10 млн тонн концентрата, построят фабрику окомкования мощностью 9 млн тонн окатышей и цех по производству ГБЖ мощностью 2,5 млн тонн.

Все это позволить наладить выпуск нового, востребованного на российском и мировом рынке продукта - горячебрикетированного железо, использование которого позволяет производителям стали вдвое снизить эмиссию углерода.

Как сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области, благодаря реализации этого проекта в регионе будет создано более 1,3 тысяч новых рабочих мест.

Еще более тысячи новых рабочих мест для белгородцев обеспечит реализация проектов компании «Металлоинвест», в которая в ближайшие пять лет вложит 160 миллиардов инвестиций в создание в регионе «зеленой металлургии».