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Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны

Авг 12
Москва Центральный федеральный округ
Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны


Исследователи Гарвардского университета установили прямую связь между количеством бизнес-туристов, приезжающих в какую-либо страну, и ростом ее экономики. Как пишет Incrussia, подобнее об этом открытии рассказывается в статье EurekAlert!

Ученые объясняют, что так называемое перемещение ноу-хау, «накопленных и переданных от мозга к мозгу знаний», действительно оказывает влияние на экономический рост страны. При этом, стоит отметить, что важнейшую роль в этом плане играют именно деловые поездки.

В основе исследования находится информация о транзакциях, которые были предоставлены Mastercard, благодаря чему была составлена карта глобальных деловых поездок. Она и помогла выяснить, каким образом происходит перемещение и накопление ноу-хау. В этом плане одними из основных источников ноу-хау называются Германия, Канада, США, а также Великобритания и Корея. А страны, которые их накапливают — это Австрия, Ирландия, Швейцария, Дания и Бельгия.

Интерактивная карта, о которой идет речь, также продемонстрировала любопытные закономерности: с ее помощью можно понять, какие последствия может иметь исчезновение бизнес-туристов из той или иной страны. В частности, если прекратятся путешествия германских бизнесменов, то последствия могут ощутить на себе Австрия, Южная Африка, Швейцария, а также Нигерия, Чехия и Турция. В результате может произойти сокращение мирового ВВП до уровня 4,8%.

Один из соавторов исследования Рикардо Хаусман отметил, что благодаря исследованию, был сделан важный вывод: накапливая ноу-хау в мозгах через деловые поездки, каждая из стран получает большую пользу. А в случае отключения этого «канала» может произойти двузначное сокращение мирового ВВП.

Если проецировать эту тему на Россию, то как ранее выяснили эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб», в марте этого года уровень спроса на деловые поездки по стране упал на 65%. В апреле этот показатель достиг уровня 97%. Вместе с этим, как отмечалось, спрос сохранялся только на направлениях, которые связаны с добычей либо переработкой природных ресурсов.

За первый квартал 2020 года количество авиабилетов, купленными деловыми путешественниками по нашей стране, сократилось на 20%. Вместе с этим падение количества зарубежных командировок приблизилось к 50% в сравнении с прошлым годом.



 
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