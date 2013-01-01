ТОП-10 достижений недели: регионы России поднимали в воздух самолеты и строили заводы



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

1. В Татарстане свой первый полет совершил вновь изготовленный стратегический ракетоносец ТУ-160М. ТУ-160М создан на базе Ту-160 – самого крупного и самого мощного в истории военной авиации сверхзвукового самолета с изменяемой геометрией крыла. Первый полет ракетоносца состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода и продлился 30 минут. Пилоты подняли машину на высоту 600 метров и провели тестирование ракетоносца на устойчивость и управляемость.

2. Производство крупнейших в России чугунных валков запущено на Урале. Одно из старейших предприятий Урала - Кушвинский завод прокатных валков - завершил один из этапов масштабной модернизации. На заводе введен в эксплуатацию первый в России комплекс полного цикла по производству чугунных валков массой более 60 тонн. Инвестиции в проект превысили 458 миллионов рублей.

3. Завод по производству радиофармпрепаратов мирового уровня будет открыт в Калужской области. Радиофармпрепараты применяются для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими, ревматологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Новый завод будет построен в соответствии с международными стандартами GMP. Объем инвестиций в проект составит 9 млрд рублей.

4. На Кубани в 2022 году введут в эксплуатацию три крупных молочных комплекса. В Каневском районе откроют первую очередь молочного комплекса на 3 тыс. голов КРС, в Тбилисском районе достроят ферму на 320 коров, а в Павловском районе начнут строительство селекционно-генетического центра на 1200 коров.

5. В Москве появится беспилотное такси. Оператором проекта выступает «Яндекс». Первое время беспилотные такси будут передвигаться по маршруту с водителем-испытателем. Новый экспериментальный сервис беспилотного такси начнет действовать на 18 улицах Ясенево, на территории «Сколково», Иннополиса и центра «Сириус» в Краснодарском крае.

6. В Томской области начнут производство премиального сливочного масла. Крафтовое масло, жирностью 82,5%, появится на томских рынках в январе текущего года. Компания-производитель планирует выпускать от 500 кг до 1 тонны премиального продукта в год. В открытие производства вложено порядка 2 млрд рублей.

7. В Вологодской области увеличены площади посадки тюльпанов к 8 марта. Тепличные хозяйства области приняли решение увеличить количество выращиваемых цветов и уже начали кампанию по высадке луковиц разнообразных тюльпанов. Всего планируется высадить порядка 4 млн луковиц. Причем 40% теплиц заняты выращиванием тюльпанов желтого цвета.

8. В Башкирии появится первая роботизированная ферма. Единственная в регионе роботизированная молочно-товарная ферма рассчитана на содержание 800 голов КРС. Общее количество средств, вложенных в проект, достигает 500 млн рублей. Ферма будет производить 9 тыс. тонн молока в год.

9. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построен в Кемеровской области. Двухэтажный спортивный комплекс площадью 541,9 кв. м расположен в поселке Калачево. Он рассчитан на посещение более 2 тыс. жителей. Спортивный объект включает спортивный и тренажерный залы, раздевалки и душевые, помещения для размещения секций по спортивной борьбе, каратэ, волейбола, баскетбола и шахматного клуба. Строительство и оснащение комплекса обошлось в 53,9 млн рублей.

10. В Липецкой области стартует программа по развитию производства отечественных кормов. Целью проекта является создание инновационных добавок для корма сельскохозяйственных животных. Компания, имеющая собственный завод по переработке топинамбура, планирует начать создавать сухие корма на основе продуктов вторичной переработки этого овоща.

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