В Липецкой области стартует программа по развитию производства отечественных кормов



В рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I и ООО «ИстАгроДон» приступили к началу создания проекта по теме «Развитие производства отечественных кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных на основе конкурентоспособного натурального сырья в условиях Центрально-Чернозёмного региона».

Целью проекта является создание инновационных добавок для корма сельскохозяйственных животных. Компания, имеющая собственный завод по переработке топинамбура, планирует начать создавать сухие корма на основе продуктов вторичной переработки этого овоща. А после их создания зарегистрировать авторские права и получить патент на полученные кормовые добавки.

Завод по переработке топинамбура компании «ИстАгро Дон» был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Предприятие оснащено новейшим оборудованием, которое позволяет отнести производство к разряду «зеленого» сельского хозяйства. Сотрудники завода приступили к выпуску пищевого инулина, фруктоолигосахаридов, сиропа высокой фруктозы и пищевых волокон, на основе которых и будут производиться высокопитательные сухие корма для нужд животноводства.

По информации Минсельхоза, всем участникам федеральной программы власти будут оказывать поддержку в виде грантов для того, чтобы создать отрасль отечественных кормов и кормовых добавок, которые окажут конкуренцию зарубежной продукции и помогут в реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве.