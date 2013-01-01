В Москве появится беспилотное такси



Эксперимент по работе беспилотного такси будет проходить в районе Ясенево.

Согласно данным пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, новая экспериментальная Программа по началу работы беспилотного такси в столице России в настоящее время находится на стадии финального согласования. Предполагается, что Программа начнет действовать в 2022 году после того, как Правительство России доработает необходимый для начала проведения эксперимента документ. Его публикация ожидается в январе.

Новый экспериментальный сервис беспилотного такси начнет действовать в районе Ясенево. Оператором проекта выступает «Яндекс». Согласно плану, Государственная информационная система будет проводить учет всех беспилотных поездок после того, как «Яндекс» передаст ведомству всю собранную информацию о маршруте, водителе и пассажире. Первое время беспилотные такси будут передвигаться по маршруту с водителем-испытателем.

Как сообщает Агентство городских новостей, беспилотные такси можно будет встретить на 18 улицах Ясенево, на территории «Сколково», Иннополиса и центра «Сириус» в Краснодарском крае.