В Башкирии появится первая роботизированная ферма



В Абзелиловском районе Республики Башкортостан проходит очередной этап строительства единственной в регионе роботизированной молочно-товарной фермы.

Проект является приоритетным для региона и не имеет аналогов в Башкирии. Новая роботизированная ферма рассчитана на содержание 800 голов КРС. Общее количество средств, вложенных в проект, достигает 500 млн рублей. По данным Минсельхоза, ферма будет производить 9 тыс. тонн молока в год.

В 2020 году был введен в эксплуатацию первый корпус фермы, рассчитанный на содержание 400 голов КРС. А в настоящее время строится здание роботизированного кормового цеха. Здание возводится по надежной и экономически выгодной каркасно-тентовой технологии, благодаря которой удастся сэкономить значительную часть средств и сделать помещение более светлым и комфортабельным для проведения работ.

Новый цех оборудуют специальными машинами для приготовления кормов и доставки еды животным, которая будет осуществляться специальным автотранспортом. Собственный роботизированный цех по изготовлению кормовой смеси позволит повысить качество питания животных, снизить трудозатраты на приготовление еды, а также систематизировать поступающие животным пищевые добавки, витамины и другие ингредиенты.