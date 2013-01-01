В Башкирии появится первая роботизированная ферма
В Абзелиловском районе Республики Башкортостан проходит очередной этап строительства единственной в регионе роботизированной молочно-товарной фермы.
Проект является приоритетным для региона и не имеет аналогов в Башкирии. Новая роботизированная ферма рассчитана на содержание 800 голов КРС. Общее количество средств, вложенных в проект, достигает 500 млн рублей. По данным Минсельхоза, ферма будет производить 9 тыс. тонн молока в год.
В 2020 году был введен в эксплуатацию первый корпус фермы, рассчитанный на содержание 400 голов КРС. А в настоящее время строится здание роботизированного кормового цеха. Здание возводится по надежной и экономически выгодной каркасно-тентовой технологии, благодаря которой удастся сэкономить значительную часть средств и сделать помещение более светлым и комфортабельным для проведения работ.
Новый цех оборудуют специальными машинами для приготовления кормов и доставки еды животным, которая будет осуществляться специальным автотранспортом. Собственный роботизированный цех по изготовлению кормовой смеси позволит повысить качество питания животных, снизить трудозатраты на приготовление еды, а также систематизировать поступающие животным пищевые добавки, витамины и другие ингредиенты.
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Главное,чтобы у Бурёнок контакт с руками доярок был,от этого надой будет зависеть.
Что это возможно, но быстро всё ломается) Человек нужен.