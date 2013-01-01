Тюльпаны к 8 марта. В Вологодской области увеличены площади посадки цветов



Тепличные хозяйства Вологодской области приняли решение увеличить количество выращиваемых цветов, чтобы порадовать представительниц прекрасного пола к весеннему празднику – Международному женскому дню. Предприятия уже начали кампанию по высадка луковиц разнообразных тюльпанов.

Вологодские тепличные хозяйства начали подготовку к главному празднику весны – Международному женскому дню 8 марта. В специально приготовленных теплицах, сотрудники компаний высаживают луковицы тюльпанов для того, чтобы увеличить количество выращенных цветов к празднику.

Всего в этом году в регионе планируют высадить порядка 4 млн луковиц тюльпанов. Согласно данным Минсельхоза, вологодские предприятия в производстве цветов используют, в основном, голландское сырье. При этом, более 40% теплиц занимаются выращиванием тюльпанов желтого цвета, которые являются более стойкими и дольше стоят в воде в срезанном виде, 30% площадей заняты крупными красными цветами, а в остальных теплицах выращивают двухцветные цветы, включая тюльпаны популярной бело-розовой окраски, и другие сорта тюльпанов.