ТОП-10 достижений 2021 года: регионы России развивали авиакосмические технологии и открывали заводы



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей 2021 года о достижениях регионов Российской Федерации.

1. В Свердловской области инженеры испытали демонстратор будущего двигателя для многоразовой ракеты-носителя. Специалисты провели серию успешных испытаний. Демонстратор состоит из 16 экспериментальных жидкостных двигателей для ракет, собранных в некое подобие «короны» вокруг сопла. С помощью этой конструкции можно будет производить запуски ракеты каждые 24 часа, а не через несколько месяцев, как это происходит сейчас.

2. В Пермском крае разрабатывают демонстратор нового авиадвигателя ПД-35. Авиадвигатель ПД-35 предназначен для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов. Это первый отечественный двигатель такого класса. На его создание выделено более 44 млрд рублей. Все работы должны быть завершены в ближайшие три года.

3. МС-21-300 с крылом, полностью изготовленным из российских композитов, поднялся в небо в Иркутской области. Это был первый полет лайнера, крыло которого выполнено из полимерных композиционных материалов российского производства. Самолет поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет прошел в штатном режиме.

4. В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода. Старт работе первой технологической линии строящегося вблизи от города Свободный Амурского ГПЗ в режиме телемоста дал Президент России. Проектная мощность этого газоперерабатывающего завода составит 42 млрд куб. м газа в год. Предприятие такой мощности с таким объемом производства создается в России впервые.

5. В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку. Созданная в Курчатовском институте тороидальная камера с магнитными катушками Токамак Т-15МД – первая термоядерная установка, которая была построена в России за последние два десятилетия. Она имеет уникальные технические параметры и является неотъемлемой частью международного термоядерного проекта ITER.

6. Обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли создали в Краснодарском крае. Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС), расположенный в Краснодаре, завершил работы по изготовлению обрабатывающего центра для авиакосмической отрасли для крупнейшего российского производителя авиационного и космического двигателестроения ПАО «ОДК-Кузнецов». С помощью данного центра будут производиться детали для газотурбинной техники.

7. В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus. В режиме видеосвязи старт работе нового завода «Соллерс» в Елабуге дал Президент РФ, который уже несколько лет перемещается на спецверсии уникального российского автомобиля Aurus. До сих пор единичные экземпляры этих автомобилей собирались на московской площадке разработчика – Государственного научного центра России ФГУП НАМИ.

8. В Мурманской области приступили к разработке крупнейшего в Европе и одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов «Федорова Тундра». Руды месторождения уникальны и не имеют прямых разрабатываемых аналогов ни в России ни за рубежом. Его запасы оцениваются в 350 т (11,3 млн унций) металлов платиновой группы. Также месторождение содержит небольшие объемы меди, никеля и золота.

9. В Приморье завершились ходовые испытания танкера ледового класса ICE-1А «Владимир Виноградов». Судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера достигает 250 м, а ширина – 44 м. Дедвейт танкера – 114 тысяч тонн, его скорость достигает 14,6 узлов. Танкеры типа «Афрамакс» строятся в России впервые. Эти «зеленые» суда могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

10. В Ярославской области первыми в России напечатали жилые дома на 3D-принтере. В деревне Семеновское Ярославской области компания «АМТ» приступила к возведению жилого комплекса. Особенностью построек является то, что их строительство ведется с помощью 3D-принтера, который изготовили специалисты компании.

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