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Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо

Авг 10
Москва Центральный федеральный округ
Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо


Производители колбасных изделий жалуются на «ничем не аргументированный» рост цен на свинину и мясо птицы, что может обернуться не только сокращением рентабельности, но и инвестиционных программ. Со своей стороны поставщики сырья считают, что предъявляемые претензии надуманы, а рост цен объясняется сезонным спросом.

За период с июля по август цена свинины в полутушах взлетела на 32% (если сравнивать с маем–июнем), а тушка цыпленка бройлера, как сообщил операционный директор группы «Продо» Генрих Арутюнов, за аналогичный период выросла в стоимости на 26%. Со своей стороны в разговоре с «Коммерсантом» представители ГК «Дымов» проинформировали, что за три недели мясо выросло в цене на 21,4%. Подобная тенденция «ничем не аргументирована», заявляет производитель.

Комментируя ситуацию, глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв парировал, что претензии, которые предъявляют переработчики, также являются «во многом надуманными». Рост цен имеет отношение к сезонному спросу, все вернется в прежнее русло в конце августа – тогда и стоит ждать падения цен на мясо.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, тенденция закрытия границ привела к тому, что россияне проводят отпуск дома, чем во многом и объясняется большой спрос на свинину. Как рассказали представители одной из российских сетей гипермаркетов, действительно, за июль–август уровень продаж свинины действительно выросла приблизительно на 10% в годовом выражении.

Переработчики поддержали точку зрения о том, что рост спроса на свинину объясняется отпускным сезоном. Но предложений на данном рынке весьма много, поэтому рост спроса – это не обоснование для существенного роста цен.

Как рассказали в Национальном союзе свиноводов, в первой половине текущего года уровень производства свинины увеличился примерно на 10,9% в годовом выражении, поднявшись до отметки 2,57 млн тонн. Вместе с этим и выросло потребление: на 5,2%, до уровня 1,93 млн тонн, экспорт — на 96%, до 87 800 тонн.

Что касается итоговой стоимости, то несмотря на рост цен на мясо, производители колбасных изделий не планируют поднимать цены на свою продукцию. В «Дымове» это считают нецелесообразным, особенно, с учетом уровня доходов потребителей. Как считают представители группы, итогом окажется сокращение рентабельности и программы развития.



 
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