Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо



Производители колбасных изделий жалуются на «ничем не аргументированный» рост цен на свинину и мясо птицы, что может обернуться не только сокращением рентабельности, но и инвестиционных программ. Со своей стороны поставщики сырья считают, что предъявляемые претензии надуманы, а рост цен объясняется сезонным спросом.

За период с июля по август(если сравнивать с маем–июнем), а тушка цыпленка бройлера, как сообщил операционный директор группы «Продо» Генрих Арутюнов, за аналогичный период выросла в стоимости на 26%. Со своей стороны в разговоре с «Коммерсантом» представители ГК «Дымов» проинформировали, что

Комментируя ситуацию, глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв парировал, что претензии, которые предъявляют переработчики, также являются «во многом надуманными». Рост цен имеет отношение к сезонному спросу, все вернется в прежнее русло в конце августа – тогда и стоит ждать падения цен на мясо.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, тенденция закрытия границ привела к тому, что россияне проводят отпуск дома, чем во многом и объясняется большой спрос на свинину. Как рассказали представители одной из российских сетей гипермаркетов, действительно, за июль–август уровень продаж свинины действительно выросла приблизительно на 10% в годовом выражении.

Переработчики поддержали точку зрения о том, что рост спроса на свинину объясняется отпускным сезоном. Но предложений на данном рынке весьма много, поэтому рост спроса – это не обоснование для существенного роста цен.

Как рассказали в Национальном союзе свиноводов, в первой половине текущего года уровень производства свинины увеличился примерно на 10,9% в годовом выражении, поднявшись до отметки 2,57 млн тонн. Вместе с этим и выросло потребление: на 5,2%, до уровня 1,93 млн тонн, экспорт — на 96%, до 87 800 тонн.

Что касается итоговой стоимости, то несмотря на рост цен на мясо, производители колбасных изделий не планируют поднимать цены на свою продукцию. В «Дымове» это считают нецелесообразным, особенно, с учетом уровня доходов потребителей. Как считают представители группы, итогом окажется сокращение рентабельности и программы развития.